"طرق دبي" تفتتح فرعاً جديداً لـ "المتكاملة" لفحص وتسجيل المركبات بالقصيص دبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فرعاً جديداً، لمركز "المتكاملة"، لفحص وتسجيل المركبات في منطقة القصيص، وذلك في إطار توجّهات حكومة دبي وجهود الهيئة لتوفير وتبسيط الخدمات العامة المقدمة للمتعاملين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأشارت الهيئة أن افتتاح الفرع الجديد لمركز "المتكاملة" في منطقة القصيص، يُعتبر إضافة مميزة في مجال فحص وتسجيل المركبات، وتحسين كفاءة المرافق وبما يتوافق مع تقديم الخدمات، وهو يُعدّ الموقع رقم (30) من مواقع تقديم الخدمة في الإمارة.

وأكدت الهيئة حرصها، وبالتعاون مع مُلّاك المركز، على أن يتم ترخيص الفرع بحُلّة جديدة ومعايير تستجيب لتطلُّعات المتعاملين، سواء من حيث المظهر العام أو المرافق والتجهيزات التي يوفرها، بما يتواءم مع المعايير الحضارية التي تتميز بها إمارة دبي.

وأفادت الهيئة أن الفرع الجديد للمركز يحتوي على 7 حارات للمركبات الخفيفة وحارة للدراجات النارية، تم تجهيزها جميعاً بأحدث التجهيزات، كما تم تزويده بكادر مهني، من موظفين وفاحصين، لاستقبال المتعاملين، أفراداً وشركات تجارية، وتقديم الدعم اللازم ووفقاً لأحدث معايير أنظمة السلامة.

أوضحت الهيئة أن المركز الجديد بدأ في تقديم خدماته للمتعاملين بالتنسيق مع الجهات الداخلية في الهيئة، وذلك في إطار حرصها على تسهيل تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن، من المواطنين والمقيمين، وتحقيق السعادة للمتعاملين وإحداث نقلة نوعية إيجابية لمُلّاك المركبات في تقديم الخدمات.

مواعيد تقديم الخدمة ويقدّم المركز خدماته للمتعاملين بشكل دوري من يوم الأثنين وحتى السبت، وذلك من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 10:30 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً ومن الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 10:30 مساءً.