أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس «سيمنس للطاقة» مجالي الطاقة والبنية التحتية

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور كريستيان بروش الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، وخالد بن هادي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الإمارات، لبحث سبل التعاون المشترك والمثمر في مجالي الطاقة والبنية التحتية. وأثنى الدكتور كريستيان بروش على الجهود الكبيرة التي تقوم بها دبي، من خلال المشروعات والمبادرات المبتكرة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة، وفق أرقى الممارسات العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ أسس التنمية المستدامة.