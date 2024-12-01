«إقامة دبي» تكرم 25 صياداً في ميناء الحمرية

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي احتفالية تكريمية في مجلس ميناء الحمرية، بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53، بهدف إبراز الدور المحوري للصيادين المواطنين في الحفاظ على الحِرَف التراثية وتأكيد ارتباط الهوية الوطنية بتراث الدولة البحري بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور خلال كلمته على أهمية الحفاظ على استمرارية الحِرَف التقليدية كجزء من الإرث الثقافي الإماراتي، مشيراً إلى أن الصيادين ليسوا مجرد ممتهنين لحرفة عريقة، بل هم حماة لتراث بحر زاخر بالقيم والتقاليد. وأضاف أن القيادة الرشيدة تسعى باستمرار إلى تحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الصيادون، من خلال الاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، وإطلاق مبادرات تضمن استدامة عملهم وتعزيز مكانتهم في النسيج الاجتماعي الإماراتي.

واختتمت الزيارة بتكريم 25 من الصيادين المواطنين الذين يمثلون نموذجاً في الالتزام بحرفة الصيد، وتوزيع معدات صيد حديثة تهدف إلى دعمهم في مواصلة دورهم الحيوي ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم الحرفيين الإماراتيين وضمان استمرارية الحرف التقليدية التي تعد شاهداً على تاريخ الدولة وموروثها الثقافي.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالإرث الحضاري لدولة الإمارات.