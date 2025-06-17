شرطة دبي تبحث مع الشركاء تطوير منظومة أداء «المفقودات والمعثورات»

عقدت إدارة المفقودات والمعثورات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل المفقودات والمعثورات»، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف بحث التحديات المستقبلية وتطوير منظومة الأداء لنظام المفقودات والمعثورات.

خطوة استراتيجية

وشهد اللواء الدكتور الخبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، افتتاح الجلسة الحوارية، بحضور عدد من الضباط والشركاء. ورحب اللواء العظب بالحضور وقال في كلمته: «إن استشراف المستقبل في مجال إدارة المفقودات والمعثورات، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتصفير البيروقراطية، والذي يعد توجهاً حكومياً حيوياً نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وبما يضمن استدامة منظومة الأداء الخدمي، ويدعم جودة الحياة والرفاهية للمجتمع».

تبسيط الإجراءات

بدوره، أكد العقيد الدكتور مبارك بو نواس، مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تسعى إلى تطوير منظومتها بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لإمارة دبي وصولاً إلى الريادة العالمية. وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والسرعة في الاستجابة، منوهاً بالتزامهم بتقديم خدمات عالية الجودة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز ثقتهم بالمنظومة الأمنية.

محاور رئيسة

وهدفت الجلسة إلى تبادل الخبرات وبحث أفضل السبل لتطوير منظومة العمل، وناقشت 5 محاور رئيسة، شملت التحديات المستقبلية لمنظومة تسلّم وتسليم المعثورات، والأساليب الاستباقية لتوثيق وتصنيف إجراءات التعامل مع المعثورات، وتصفير البيروقراطية في التواصل مع المتعاملين أصحاب المفقودات، والحلول الاستباقية التقنية في كيفية التحول الرقمي، والشراكات المستقبلية مع الشركاء.

وتأتي هذه الجلسة ضمن رؤية شرطة دبي الرامية إلى بناء منظومة رائدة عالمياً لإدارة المفقودات والمعثورات تستند إلى الابتكار والتحول الرقمي وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمتعامل.