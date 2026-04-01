«أوقاف دبي» تدعم 101 طالب في جامعة زايد

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم لجامعة زايد، لتغطية المصروفات التعليمية الشهرية لـ101 طالب من الطلبة المستحقين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

جاء هذا الدعم ضمن برامج مصرف التعليم في المؤسسة، الذي يهدف إلى مساندة الطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم وبناء مستقبلهم العلمي والمهني، ويأتي هذا التعاون بين «أوقاف دبي» و«جامعة زايد» امتدادا لدعم متواصل تقدمه المؤسسة منذ نحو ثلاث سنوات لدعم الطلبة غير القادرين.

وأكد عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن دعم قطاع التعليم وتعزيز الفرص الدراسية للطلبة يعد من أولويات المؤسسة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في التعليم، باعتباره أساس بناء الإنسان وركيزة رئيسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام. وقال المازمي: نحرص في المؤسسة على دعم الطلبة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية، بما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق الأكاديمي وبناء مستقبل مهني واعد.