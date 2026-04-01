مراكز جديدة لفحص وتسجيل المركبات في 3 مواقع بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فتح المجال للتوسّع في ترخيص مراكز جديدة للفحص الفني وتسجيل المركبات في ثلاثة مواقع حيوية بالإمارة، هي: ديرة، وبر دبي ومدينة محمد بن راشد.

وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، وتؤكد الهيئة حرصها على إتاحة الفرصة للمراكز القائمة والمستثمرين الراغبين في التقدّم بطلباتهم لإنشاء مراكز أو فتح فروع جديدة، ودخول هذا المجال الحيوي.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة لرفع عدد مراكز الخدمة خدمات فحص وتسجيل المركبات وتقريبها من سكان الإمارة في مختلف المناطق لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع وتوسّع الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تشهدها دبي في مختلف القطاعات وبما يضمن استدامة تقديم خدمات ترخيص المركبات بكفاءة عالية.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن اعتماد توسّع نطاق القطاعات والمناطق الجديدة المؤهلة لترخيص مراكز جديدة لمزاولة نشاط فحص وتسجيل المركبات، جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على تلبية احتياجات سكان المناطق بإمارة دبي، وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتوسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات وسعيها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذه الشراكة.

وستوفر الهيئة الدعم اللازم للمستثمرين الجدد في دراسة طلباتهم بما يتوافق مع التشريعات والسياسات ذات الصلة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات فحص وتسجيل المركبات، وبما يسهم في رفع كفاءة عمليات فحص المركبات وتحسين مستوى السلامة المرورية في المجتمع.

ويعزز هذا التوسّع أيضاً من خطوات وإجراءات الهيئة لتطوير بنية تحتية متكاملة لخدمات فحص وترخيص المركبات، بما يتماشى مع خطط دبي الطموحة لتعزيز السلامة المرورية، وجعل المدينة أكثر سهولة وأماناً في التنقّل ورفع جودة الخدمات المقدّمة للسكان.

يذكر أن عدد مراكز مزودي الخدمة المعتمدة لفحص وترخيص المركبات في دبي بلغ 29 مركزاً في مختلف أنحاء الإمارة، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المتعاملين.