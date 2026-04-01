شرطة دبي تدعو السائقين لتوخي الحذر عند هطول الأمطار

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية توخي السائقين للحيطة والحذر اللازمين على الطرقات، وذلك مع استمرار هطول الأمطار، مشيرة إلى ضرورة اتباع السائقين جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

كما أكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أم التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار، مشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.

ودعت شرطة دبي إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.

كما دعت أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنية للجميع السلامة والأمان.