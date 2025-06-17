شرطة دبي تؤكد على أهمية اشتراطات السلامة العامة للأطفال في المركبات

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أهمية اشتراطات السلامة العامة للأطفال في المركبات، لوقايتهم من التعرض إلى حوادث أو إصابات تُعرض حياتهم للخطر.

وحث اللواء المزروعي، السائقين وأولياء الأمور على ضرورة استخدام مقاعد الأمان المُخصصة للأطفال في المركبات، والتحقق من ربط أحزمة الأمان، وعدم وضع الأطفال في المقاعد الأمامية، والتأكد من إغلاق الأبواب بشكل مُحكم قبل الانطلاق، وتفعيل "قفل الأمان" في الأبواب الخلفية.

وأكد ضرورة الانتباه لتصرفات الأطفال في المقاعد الخلفية أثناء القيادة، وضرورة مراقبة النوافذ والتحقق من عدم فتح الأطفال لها أو إخراج أي جزء من أجسامهم منها، إلى جانب عدم ترك الأطفال بمفردهم في المركبات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يسهم في تعرضهم إلى حالات اختناق.

وتأتي هذه التوجيهات التوعوية في أعقاب تعامل الإدارة العامة للمرور مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من مركبة أثناء سيرها في أحد شوارع الإمارة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، أن الطفل كان برفقة والدته داخل المركبة، وأثناء سيرها قام بفتح أحد الأبواب بشكل مفاجئ دون انتباه، ما أدى إلى سقوطه من المركبة على الطريق العام، وإصابته بعدة كدمات وجروح متوسطة.

وبيّن اللواء المزروعي، أن المركبة كانت تسير بسرعة منخفضة نسبياً، وهو ما ساعد في تقليل حدة الإصابة لدى الطفل، مُشيراً إلى أن فرق الإسعاف وصلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وشدد اللواء المزروعي على أهمية الوعي المروري لدى أفراد المجتمع من سائقين وأولياء أمور، لما لذلك من دور مهم في تعزيز السلامة المرورية وخفض الحوادث، مُشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها التوعوية والميدانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، للحد من الحوادث المرتبطة بإهمال اشتراطات السلامة، والحفاظ على سلامة الأرواح.