7 متعافين من مركز «إرادة» في صدارة مسابقة القرآن

فاز 7 من أبطال الإرادة في مسابقة القرآن الكريم 2026، التي نظمها مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، ضمن فعاليات خيمة إرادة، وشارك فيها أكثر من 25 متسابقاً من أصحاب الإرادة.

ونظم مركز إرادة المسابقة في إطار جهوده الرامية إلى دعم الجوانب الإيمانية، وتعزيز مسيرة التعافي الشامل، من خلال ترسيخ القيم الدينية في نفوس المتعافين، وتقوية ارتباطهم بكتاب الله، بما يسهم في دعم الاستقرار النفسي والروحي لديهم، ويعزز قيم الصبر والانضباط والالتزام خلال رحلة التعافي، فيما قدمت مؤسسة تراحم الخيرية 10 جوائز للفائزين والمشاركين، تمثلت في رحلات عمرة إلى البيت الحرام، خصصت سبع منها للفائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب جائزة لأجمل تلاوة وصوت، وجائزتين جرى السحب عليهما بين جميع المشاركين.

وقال عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن تنظيم المسابقة يأتي ضمن رؤية المركز في بناء الإنسان المتعافي بناءً متكاملاً، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسة تراحم الخيرية في دعم برامج التعافي.

وأضاف أن الشراكة مع المؤسسة تعكس حرصها على توجيه العمل الخيري نحو دعم الفئات الأكثر عرضة للضرر، بما يسهم في استدامة تعافيهم، وتعزيز استقرارهم النفسي والروحي، مؤكداً أن المبادرات الإيمانية تشجع المتعافين على الارتباط بكتاب الله، الذي يمثل منهج هداية ونور في حياتهم.

من جانبه، أكد أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، حرص المؤسسة على دعم مركز إرادة في مختلف برامجه، سواء من الجوانب العلاجية، أو من خلال تمكين المتعافين ومساندتهم في مختلف مراحل التعافي.