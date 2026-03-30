مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء: استراتيجية قطاع الفضاء تعزز ريادة الإمارات عالمياً

أكد مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء خلال السنوات الخمس المقبلة تعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الاستكشاف وصناعة المعرفة عالمياً، وتمثل هذه الاستراتيجية استثماراً طويل الأمد في ريادة الدولة العلمية ومستقبلها الاقتصادي.

وقال معالي طلال حميد بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء: «يشكل اعتماد مجلس الوزراء، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء للسنوات الخمس المقبلة محطة مفصلية في مسيرة هذا القطاع، وخطوة نوعية تعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الاستكشاف وصناعة المعرفة عالمياً، كما تسهم في تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتسريع تطوير القدرات التقنية والعلمية وتمكين الكفاءات الإماراتية وتوسيع آفاق الشراكات الدولية، ونؤكد في مركز محمد بن راشد للفضاء التزامنا بمواصلة تنفيذ مشاريع ومهام فضائية طموحة ودعم مستهدفات برنامج الإمارات الوطني للفضاء بما يعزز مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة».

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «فخورون بقيادة قيادتنا الرشيدة لقطاع الفضاء الإماراتي، وتجسد ذلك باعتماد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء للسنوات الخمس المقبلة، إذ تمثل هذه الاستراتيجية استثماراً طويل الأمد في ريادة الدولة العلمية ومستقبلها الاقتصادي، حيث توفر لمؤسساتنا وصناعاتنا وكوادرنا البيئة المثلى للوصول إلى مستويات جديدة من الإنجاز.

ونؤكد في مركز محمد بن راشد للفضاء التزامنا الكامل بالقيام بدورنا الوطني في هذه المهمة، وتحقيق نتائج تعكس الطموح والثقة التي أولتنا إياها قيادتنا، وبفضل توجيهات قيادتنا وجهود مؤسساتنا وكوادرنا الوطنية، نحن واثقون أن الإمارات ستصبح ضمن أهم 10 دول عالمياً في قطاع الفضاء».

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نتقدم بخالص الامتنان لقيادتنا الرشيدة على رؤيتها الاستراتيجية ودعمها المستمر، الذي يشكل الركيزة الأساسية لتسارع نمو قطاع الفضاء في الدولة، ويأتي اعتماد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء للسنوات المقبلة ليطلق مرحلة جديدة ترتكز على تعزيز الأثر الاقتصادي والعلمي، وتسريع وتيرة الابتكار، وبناء منظومة فضائية متكاملة تقوم على نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة».