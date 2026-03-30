احتفالية «إقامة دبي» بعيد الفطر.. تجربة رقمية تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية

اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، احتفاليتها الافتراضية بمناسبة عيد الفطر السعيد، التي نظمتها للقوى العاملة في إمارة دبي عبر منصة «Blue Connect»، في تجربة رقمية متكاملة، عكست التزامها بتعزيز جودة الحياة، وترسيخ القيم الإنسانية، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة 2026».

وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً، حيث بلغ عدد المشاركين عبر المنصة الرقمية 10.500 مشارك، في مؤشر يعكس نجاح النموذج الافتراضي في توسيع نطاق الوصول، وتعزيز التفاعل مع مختلف فئات القوى العاملة، بما يرسّخ نهج الابتكار في تصميم المبادرات المجتمعية.

فعاليات ميدانية

وبالتوازي مع الفعالية الافتراضية، تم تنظيم فعاليات ميدانية داخل 16 سكناً عمالياً في كل يوم من أيام الاحتفال، بإجمالي 32 سكناً عمالياً، شهدت مشاركة إجمالية تجاوزت 40.000 عامل خلال يومي الاحتفال، كما شملت هذه الفعاليات مسابقات وأنشطة تفاعلية، تم عرضها ضمن البث المباشر، بما أسهم في توسيع نطاق التفاعل، وربط الحضور الميداني بالتجربة الرقمية.

كما سجّل تطبيق «Blue Connect» منذ تدشينه 57.748 عملية تحميل، ما يعكس الإقبال الكبير على المنصة الرقمية، ودورها في تمكين المشاركة، والوصول إلى الفعاليات بسهولة ويسر.

وتضمّن برنامج الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية والمسابقات الرقمية، بمشاركة عدد من المشاهير والفنانين الذين شاركوا افتراضياً من خارج الدولة، إلى جانب سحوبات على جوائز بلغ إجمالي عددها 365 جائزة، شملت سيارتين، و157هاتفاً محمولاً، و20 تذكرة سفر، و30 سبيكة ذهب، و156 قسيمة شراء، في أجواء احتفالية، هدفت إلى إدخال البهجة وتعزيز الشعور بالتقدير لدى المشاركين.

كما تخلّل الحفل توجيه رسائل توعوية للمشاركين حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر أو تداول أي مقاطع غير رسمية، وضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الحيطة والحذر.

وجاء تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبدعم من عدد من الشركاء والرعاة، من بينهم شركة «دو»، و«فلاي دبي»، و«ملبار جولد»، فيما تولّت شركة «نون» دور الشريك اللوجستي، حيث أسهمت في توصيل الجوائز للفائزين، إلى جانب جهات داعمة أخرى، أسهمت في إنجاح الحدث، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، أن نجاح الاحتفالية يعكس حرص إقامة دبي على تبنّي حلول مبتكرة للوصول إلى القوى العاملة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تجسد تقدير المؤسسة لدورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي.

بيئة إيجابية

وأضاف العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس أثر هذه المبادرات في تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، وترسيخ قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي، من خلال توفير منصات تفاعلية، تواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع.

وتؤكد إقامة دبي من خلال هذه المبادرة، استمرار التزامها بتطوير مبادرات نوعية، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التقدير والتسامح، عبر تسخير الحلول الرقمية لابتكار تجارب إنسانية شاملة، تصل إلى جميع فئات المجتمع، وتجسد رؤية دبي مدينة عالمية تحتفي بالتنوع، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها.