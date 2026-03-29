حمدان بن محمد يتوج الجواد ماغنيتيود بلقب النسخة الثلاثين لكأس دبي العالمي

توَّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي 2026 والذي كان من نصيب الجواد ماغنيتيود بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيف أسموسين لمالكه «ونشيل للتهجين المحدودة» وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية طيران الإمارات وبلغت جوائزه 12 مليون دولار.

كما حضر الأمسية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

وشهدت منافسات النسخة الـ 30 من كأس دبي العالمي، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول بمشاركة أمهر الفرسان على مستوى العالم، و101 خيل من 17 دولة تنافست في 9 أشواط بلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أمريكي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي والتاسع «كأس دبي العالمي».

وكان كأس دبي العالمي لسباقات الخيل قد انطلق في العام 1996 وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي.