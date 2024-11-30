مطارات دبي تشارك في حملة زايد وراشد احتفاءً بعيد الاتحاد

احتفلت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC)، بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تكريم الآباء المؤسسين للدولة، المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

وبحضور كريم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، شارك الموظفون والشركاء ومجتمع المطار عموماً في سلسلة من الأنشطة التفاعلية للتعرف على تراث دولة الإمارات العريق، بما في ذلك ورشة عمل عملية لاستخراج اللؤلؤ وفعالية مخصصة لفن الحناء ومسابقات ثقافية وجلسات حول صناعة الحرف اليدوية، والتي أقيمت بالتعاون مع مجلس شباب مطارات دبي ومجلس إرثي للحرف المعاصرة.

وتتماشى احتفالات هذا العام مع حملة زايد وراشد، وهي مبادرة أطلقتها براند دبي، والتي تحتفي بإرثهما وإنجازاتهما التي لا تزال تدفع عجلة التقدم والتطور في الدولة.

واستمتع الضيوف بأجواء احتفالات عيد الاتحاد من خلال عروض فرقتي العيالة والحربية. كما استمتعت العائلات بلقاء الصديقين مدهش ودانا في منطقة العائلات، واللذين يجسدان روح دبي النابضة بالحياة ومنحا الزوار لحظات لا تُنسى.

وتم الترحيب بالضيوف القادمين بوضع ختم تذكاري فريد على جوازات سفرهم، وهو عبارة عن شكل رمزي يحتفي بهذه المناسبة وتجربة الضيوف عبر واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

رؤية

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي: «تكرم احتفالات عيد الاتحاد هذا العام رؤية وقيادة الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، اللذين لا يزال إرثهما مصدر إلهام لتقدم دولة الإمارات وازدهارها. ونلتزم في مطارات دبي بتعزيز التواصل بين العالم والإرث الثقافي لدولة الإمارات، الذي يجمع بين العراقة والتقدم».

أجواء

كما عززت فرقة موسيقية وطنية الأجواء الاحتفالية من خلال تقديم عروض حية مميزة، في حين عكست المأكولات والحلويات الإماراتية التقليدية أصالة الثقافة المحلية.

وفي إطار رؤية دبي لدمج وتمكين أصحاب الهمم، أبرزت عربة القهوة التي يديرها أصحاب الهمم جانباً مهماً من الضيافة العربية.

كما سلط عرض تجزئة حصري الضوء على المواهب الاستثنائية والتفاني الذي يتمتع به رواد الأعمال الإماراتيون الشباب، ووفر منصة لتعزيز الابتكار والإبداع التي تعكس الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.