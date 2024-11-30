احتفالات وطنية مبهرة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تنظيم احتفالات وطنية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجددةً ولاءها وانتماءها للقيادة الرشيدة ومسيرة الاتحاد المجيدة. احتضنت الفعاليات أجواءً وطنية فريدة عكست التزام المؤسسة بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والولاء.

انطلقت الاحتفالات بتزيين الواجهة الأمامية لمبنى المؤسسة بشعار المناسبة الوطنية، إلى جانب رفع الأعلام الوطنية في كافة أرجاء المرافق. كما شهدت الفعالية سلسلة من العروض الشعبية والتراثية التي أبهرت الحضور وجسدت عمق التقاليد الإماراتية العريقة.

وخصصت المؤسسة فقرات متنوعة للأطفال، تضمنت ورش عمل، مسابقات ثقافية، وأنشطة ترفيهية، ما أضفى طابعاً من البهجة على الأجواء. بالإضافة إلى ذلك، استمتع الحضور بتذوق الأكلات الشعبية الإماراتية الأصيلة وتلقي الهدايا التذكارية التي تحمل رمزية المناسبة الوطنية.

وقال هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن احتفالنا مناسبة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم الاتحاد. يشرفنا في هذه المناسبة الغالية أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الإمارات الرشيدة، وشعب الإمارات الكريم».

وأضاف: «هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية خالدة، نستحضر فيها إنجازات الوطن ومسيرته التنموية التي تقودها القيادة الحكيمة. ونحن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين».

اعتزاز

من جانبه، قال خالد محمد البناي، رئيس قسم الاتصال في المؤسسة: «عيد الاتحاد لحظة فخر واعتزاز لكل إماراتي. نجدد في هذا اليوم انتماءنا لهذا الوطن العزيز، ونعمل سنوياً على تنظيم فعاليات تعكس عمق ارتباطنا بجذورنا وهويتنا الوطنية. نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى غرس روح الاتحاد في نفوس الأجيال القادمة».

وشهدت احتفالات المؤسسة هذا العام فعاليات خاصة في مشاريع المؤسسة، حيث تفاعل السكان مع العروض والمسابقات التراثية، مما أضفى أجواءً احتفالية مميزة على المجمعين.

وفي ختام الفعالية، دعت المؤسسة كافة المواطنين والمقيمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mbrhe.gov.ae للاطلاع على المزيد من خدماتها الإسكانية والمشاركة في مبادراتها المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة المجتمعية.