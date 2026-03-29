خلال 24 ساعة.. دبي تستعيد إيقاعها المعتاد متجاوزة «منخفض العزم»

التخطيط الاستباقي والاستجابة السريعة ركيزة ضمان استمرارية الخدمات

الاستجابة السريعة أبرزت الجاهزية العالية للإمارة في التعامل مع الحالات الطارئة

فرق العمل أثبتت قدرة على إدارة التحديات بكفاءة واقتدار لتعود الحياة إلى طبيعتها

عودة الطرق للعمل بكامل طاقتها وازدحام مراكز التسوق بالجمهور

مترو دبي يعمل بكامل طاقته

في غضون 24 ساعة فقط، نجحت فرق العمل في إمارة دبي في التعامل بكفاءة عالية مع آثار الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة جراء «منخفض العزم»، بعد أن تحركت الجهات المعنية بخطط طوارئ متكاملة أعادت الحياة إلى طبيعتها بسرعة ملحوظة، معززة من انسيابية الحركة المرورية في مختلف المناطق، ولتستعيد الإمارة خلال أقل من يوم واحد إيقاعها المعتاد، مع عودة الطرق للعمل بكامل طاقتها وازدحام مراكز التسوق بالجمهور، في مشهد يعكس تكامل الجهود وروح العمل الجماعي التي تميز مختلف الجهات، ولتؤكد هذه التجربة مرة أخرى أن التخطيط الاستباقي والاستجابة السريعة يشكلان ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على سلامة المجتمع.

حركة انسيابية في مختلف شوارع الإمارة

ومنذ الساعات الأولى للحالة الجوية الاستثنائية، باشرت فرق الطوارئ والميدان عملياتها على مدار الساعة، مستندة إلى تنسيق مباشر بين الجهات الحكومية والخدمية، الأمر الذي أسهم في تسريع الاستجابة للتحديات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه في عدد من الطرق والمناطق الحيوية.

مراكز التسوق تغص بالجمهور

فيما عملت فرق تصريف المياه ببلدية دبي على استخدام المضخات والآليات المتخصصة لسحب تجمعات المياه، مع توزيع الفرق وفق خطة جغرافية مدروسة لضمان تغطية شاملة وسريعة، فضلاً عن تعزيز المواقع الأكثر تأثراً بمعدات إضافية، ما ساعد على إعادة فتح الطرق تدريجياً أمام الحركة المرورية خلال وقت قياسي.

وفي السياق ذاته، كثّفت الجهات المعنية في شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات جهودها لتنظيم الحركة المرورية، حيث تم توجيه السائقين عبر اللوحات الإلكترونية والرسائل التوعوية، إلى جانب انتشار الدوريات المرورية لضمان السلامة العامة وتسهيل حركة المركبات، وأسهم هذا التنسيق في تقليل الازدحام والمحافظة على انسيابية التنقل داخل الإمارة.

الجمهور يستمتع بأجواء ما بعد الحالة الجوية

وأبرزت هذه الاستجابة السريعة مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها دبي في التعامل مع الحالات الطارئة، حيث أثبتت فرق العمل قدرتها على إدارة التحديات بكفاءة واحترافية، ما انعكس إيجاباً على سرعة عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها.