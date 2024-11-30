«شارب مايندز» تتوسع في أبوظبي بحلول مبتكرة

أعلنت شركة «شارب مايندز للاستشارات الهندسية»، المتخصصة في تقديم الحلول الهندسية والمعمارية المبتكرة، عن حصولها على عقد تصميم و إشراف مشروع توسعة مستشفى الإمارات الدولي في منطقة الجيمي بمدينة العين بإمارة أبوظبي. يمثل هذا العقد محطة بارزة في تاريخ المستشفى، حيث يشهد أول توسعة كبرى منذ تأسيسه في عام 1993، وتؤكد مشاركة «شارب مايندز» في هذا المشروع مكانتها كأحد رواد تصميم وتنفيذ مشاريع الرعاية الصحية. وتواصل الشركة تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المحلية مع الحفاظ على معايير عالمية في الهندسة المعمارية.

بموجب العقد، ستتولى «شارب مايندز» تقديم خدمات تصميم شاملة تركز على احتياجات المرضى، بالتعاون مع شريكها الأمريكي«MCF Architecture»، كما ستشرف الشركة على الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، ومتابعة أعمال البناء، وإجراء الاختبارات النهائية، وتسليم المنشأة الجديدة. تهدف هذه التوسعة إلى تزويد المستشفى بتقنيات طبية متطورة وزيادة السعة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

الخطة التوسعية تتضمن إضافة أكثر من 160 سريراً جديداً على مساحات طابقية تتجاوز 40,000 متر مربع، ليرتفع إجمالي عدد الأسرة إلى ما يقارب 200 سرير. ستمكّن هذه التوسعة للمستشفى من إدخال وحدات تخصصية وخدمات جديدة تعزز من قدرته على تقديم رعاية طبية من الطراز الأول.

وقال أمير جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شارب مايندز»: «يشرفنا المساهمة في هذا المشروع الرائد الذي سيعزز بشكل كبير مستوى خدمات الرعاية الصحية في مدينة العين والمناطق المجاورة. سنوظف خبراتنا في تصميم الرعاية الصحية لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى، بما يرسخ مكانة هذا المستشفى كرائد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات».

من جانبه، قال لينوس باتريك أوبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الإمارات الدولية: «يسعدنا التعاون مع (شارب مايندز) في هذه التوسعة التي ستمكننا من تلبية احتياجات مجتمعنا بشكل أفضل. يعكس هذا المشروع التزامنا الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، مع التركيز على تحسين تجربة المرضى، والاستثمار في تقنيات مبتكرة، وترسيخ ثقافة التميز داخل منظمتنا».