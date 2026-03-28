10آلاف مستفيد من برامج محاكم دبي التوعوية خلال رمضان

حيث شاركت محاكم دبي في عدد من البرامج الإعلامية، من بينها برنامج «قيم» عبر قناة سما دبي.
حيث جاءت المشاركة بواقع 4 حلقات، تناولت أبرز ما يمر به الموظفون في بيئة العمل داخل محاكم دبي، مسلطة الضوء على دور موظفي توجيه المتقاضين والفئات التي تمر عليهم، وكيفية قيامهم بواجبهم في تقديم الدعم والإرشاد اللازم.
إضافة إلى إبراز جهود محاكم دبي في الإصلاح الأسري، ودور الباحثات الاجتماعيات في دعم الحالات ومعالجتها، وإبراز الدور البارز في دراسة ملفات التنفيذ للمتعثرين وعرضها للجهات المختصة.
كما شاركت في البرنامج الإذاعي «يوميات سالم بن خلفان» عبر نور دبي، بواقع 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قُدم البرنامج في إطار توعوي هادف، واختُتمت كل حلقة بطرح سؤال لتعزيز وصول المعلومة وترسيخها لدى الجمهور.
وشارك فريق «نفاع» التطوعي في مبادرة توزيع وجبات كسر الصيام بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في مواقع عدة بدبي، تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، حيث شارك 21 متطوعاً قدموا 42 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 6500 شخص.
وأسهم الفريق كذلك في تنفيذ مبادرة «هبة في محلها» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، بمشاركة 16 متطوعاً قدموا 64 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 4000 شخص.