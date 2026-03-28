10آلاف مستفيد من برامج محاكم دبي التوعوية خلال رمضان

نفّذت محاكم دبي خلال شهر رمضان المبارك حزمة من المبادرات الإنسانية والتوعوية، من خلال إطلاق برامج نوعية وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخيرية، بما يدعم تحقيق أثر مستدام ويعزز ترابط المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة التطوعية 10 آلاف مستفيد.

وشملت هذه الجهود مجموعة من البرامج التوعوية التي نُفذت تحت مظلة مبادرة «خلك قانوني»، التي أطلقتها محاكم دبي لنشر المعرفة القانونية بين أفراد المجتمع.

حيث شاركت محاكم دبي في عدد من البرامج الإعلامية، من بينها برنامج «قيم» عبر قناة سما دبي.

حيث جاءت المشاركة بواقع 4 حلقات، تناولت أبرز ما يمر به الموظفون في بيئة العمل داخل محاكم دبي، مسلطة الضوء على دور موظفي توجيه المتقاضين والفئات التي تمر عليهم، وكيفية قيامهم بواجبهم في تقديم الدعم والإرشاد اللازم.

إضافة إلى إبراز جهود محاكم دبي في الإصلاح الأسري، ودور الباحثات الاجتماعيات في دعم الحالات ومعالجتها، وإبراز الدور البارز في دراسة ملفات التنفيذ للمتعثرين وعرضها للجهات المختصة.

كما شاركت في البرنامج الإذاعي «يوميات سالم بن خلفان» عبر نور دبي، بواقع 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قُدم البرنامج في إطار توعوي هادف، واختُتمت كل حلقة بطرح سؤال لتعزيز وصول المعلومة وترسيخها لدى الجمهور.

وشارك فريق «نفاع» التطوعي في مبادرة توزيع وجبات كسر الصيام بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في مواقع عدة بدبي، تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، حيث شارك 21 متطوعاً قدموا 42 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 6500 شخص.

وأسهم الفريق كذلك في تنفيذ مبادرة «هبة في محلها» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، بمشاركة 16 متطوعاً قدموا 64 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 4000 شخص.

وبالتزامن مع «يوم الطفل الإماراتي»، نُفذت مبادرة «أفطر» بالتعاون مع جمعية بيت الخير في مدرسة حمدان بن محمد بمنطقة الورقاء، بمشاركة أبناء الموظفين، بهدف ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي لدى النشء، حيث شارك 40 متطوعاً قدموا 80 ساعة تطوعية، استفاد منها 350 مستفيداً.