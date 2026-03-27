«هلا» و«كريم» تختتمان مبادرة إنسانية لدعم الكباتن بـ 300 ألف درهم

اختتمت «هلا»، مبادرتها الرمضانية بالشراكة مع «كريم»، حيث جمعت 300,000 درهم لدعم كباتنها وضاعفت كل إكرامية من المستخدمين، كما قدمت المبادرة أكثر من 17,000 وجبة إفطار، تعزيزاً لروح العطاء والتواصل خلال شهر رمضان.

وجاءت المبادرة لتسهيل دعم المستخدمين لكباتن «هلا» بشكل مباشر في حياتهم اليومية. من خلال ميزة داخل تطبيق «كريم»، يمكن للمستخدمين إضافة إكرامية في نهاية كل رحلة، لتقوم «هلا» بمضاعفتها تلقائياً، ما يحول هذه الخطوة البسيطة إلى تعبير حقيقي عن التقدير للكباتن.

واستفاد أكثر من 11,400 كابتن من المبادرة، حيث حصل كل منهم على متوسط 13 درهماً إضافياً لكل رحلة خلال الشهر الفضيل. وفي هذا الصدد، قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»:

«شهر رمضان المبارك وقت يُقرّب الناس من بعضهم، وقد لمسنا هذا بوضوح هذا العام من خلال طريقة المستخدمين في التعبير عن امتنانهم لكباتننا.

في هذه الأيام التي يصبح فيها الوقوف مع الآخرين أكثر أهمية، تظهر مبادرة زيادة الإكراميات كيف يمكن لأبسط الأفعال اليومية أن تحدث فرقاً حقيقياً وتشعر الآخرين بالتقدير».

علاوة على ذلك، أطلقت «هلا» سلسلة من المبادرات لتكريم الكباتن وتسليط الضوء على تفانيهم في الحفاظ على حركة المدينة.

حيث تم تكريم المتميزين بناءً على الأداء العام وجودة الخدمة ومؤشرات التشغيل الأساسية، مثل عدد الرحلات ونسبة القبول وساعات التواجد على التطبيق، كما تم منح جوائز نقدية تجاوزت قيمتها 30,000 درهم ضمن المبادرة مع توزيع هدايا العيد.