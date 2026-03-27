محمد بن راشد:دبي لاعب محوري في نمو وتطوير وتعزيز الطابع الدولي لرياضة سباقات الخيل

سموه: مع كل سباق نحتفل بقيم الشجاعة والإصرار والتميز والتراث الثري الذي يلهم الأجيال المستقبلية

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 30، التي تنطلق غداً.

مؤكداً سموه أن كأس دبي العالمي يمثل إلى جانب المنافسة رمزاً للوحدة، حيث يجمع بين الدول والثقافات والمجتمعات من خلال شغف مشترك برياضة سباقات الخيل.

وقال سموه: «مع كل سباق نحتفل بالقيم الدائمة لرياضة سباقات الخيل – الشجاعة، والإصرار، والتميز – إضافة إلى التراث الثري، الذي يواصل إلهام الأجيال المستقبلية».

وتضمنت كلمة سموه ما يلي: «يسرني أن أرحب بعشاق السباقات ومحترفي صناعة الفروسية في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي. وعلى خلفية مضمار ميدان الأيقوني يواصل الحدث هذا العام إرثه العريق واحداً من أبرز وأشهر الفعاليات الرياضية في دبي.

عندما أطلقنا كأس دبي العالمي عام 1996 كانت رؤيتنا إقامة دبي مركزاً عالمياً ووجهة لرياضة سباقات الخيل، حيث تتنافس أفضل الخيول والفرسان والمدربين على مسرح عالمي.

وبعد مرور ثلاثة عقود تحقق ذلك الطموح، وباتت دبي لاعباً محورياً في نمو وتطوير وتعزيز الطابع الدولي لهذه الرياضة. يسعدنا أن نرحب بالمنافسين من جميع أنحاء العالم في مضمار «ميدان» مرة أخرى.

إن جودة المشاركين وتنوعهم هذا العام يعكسان قوة واستمرارية السباقات الدولية، وروح التميز التي تؤكد أهمية وقوة هذا الحدث.

إلى جانب المنافسة يمثل كأس دبي العالمي رمزاً للوحدة، حيث يجمع بين الدول والثقافات والمجتمعات من خلال شغف مشترك برياضة سباقات الخيل، وهذا التمثيل العالمي يشهد على جاذبية الرياضة على المستوى العالمي، وعلى موقع دبي المؤثر والراسخ في مستقبلها.

نود أن نتقدم بخالص الشكر لملاك الخيول والمدربين والفرسان على التزامهم وتفانيهم، كما نشكر شركاءنا ورعاتنا وفرق التنظيم على دعمهم المستمر في تقديم حدث استثنائي، ولضيوفنا في مضمار «ميدان» ومن يشاهدوننا من مختلف أنحاء العالم، وأقول لكم: «إن حماسكم وشغفكم هما ما يجعل هذه المناسبة مميزة ولا مثيل لها».

مع كل سباق نحتفل بالقيم الدائمة لرياضة سباقات الخيل – الشجاعة، والإصرار، والتميز – إضافة إلى التراث الثري، الذي يواصل إلهام الأجيال المستقبلية».