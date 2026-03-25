"طرق دبي" توقع اتفاقية تعاون مع "الاتحاد العقارية" لإدارة وتنظيم حرم الطريق

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العقارية، تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون لإدارة وتنظيم حرم الطريق في المواقع التابعة لـ "الاتحاد العقارية"، وذلك لتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، بينهما بما يساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.

وشهد توقيع الاتفاقية من قبل الهيئة، حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، كما مثّل الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

وقال حسين البنا: "يسرّنا توقيع الاتفاقية مع الاتحاد العقارية، وذلك في سبيل استدامة الحالة التشغيلية لحرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية حرص الهيئة على تكامل الجهود والتعاون الوثيق مع الاتحاد العقارية لرفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة".

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية: "تمثّل هذه الاتفاقية نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المطورين والجهات التنظيمية في إمارة دبي، وتعكس التزام الاتحاد العقارية بدورها كشريك فاعل في تطبيق التشريعات التي تنظم قطاع الطرق والبنية التحتية. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد حرصنا على توحيد المرجعيات، ورفع كفاءة إدارة حرم الطريق ضمن مشاريعنا التطويرية، لا سيما في منطقة موتور سيتي، بما يدعم استدامة الأصول، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة في دبي".

يذكر أن الهيئة وقعت مجموعة من اتفاقيات التعاون مع أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي، وهي: المنطقة الحرة لجبل علي، ومدينة دبي الملاحية، ومدينة دبي الرياضية، ووصل العقارية، وإعمار العقارية، وداماك العقارية، وماجد الفطيم العقارية، ونشاما، والفطيم العقارية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي للاستثمار، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.