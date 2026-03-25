دبي تواجه المنخفض الجوي بجاهزية عالية وجهود ميدانية متواصلة

دبي – وائل نعيم و نورا الأمير

أظهرت دبي مستوى متقدماً من الجاهزية والاستجابة السريعة في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، من خلال تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف العمل الميداني على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الحركة المرورية بكفاءة عالية.

الجهات المختصة حريصة على تعزيز جودة الحياة وسهولة التنقل في دبي

وتعكس هذه الجهود منظومة عمل متطورة تقوم على الاستباقية، وسرعة التدخل، والتنسيق الفعّال، بما يسهم في الحد من تأثيرات التقلبات الجوية والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.

وفي هذا السياق تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي 17 ألفاً و494 مكالمة، طارئة وغير طارئة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منذ الساعة السادسة صباح يوم الاثنين وحتى الساعة السادسة صباح أمس، بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي الذي يُتوقع أن تستمر تداعياته حتى يوم الجمعة المقبل، وفق تحديثات الطقس الرسمية في الدولة.

وجاءت المكالمات موزعة بين 14 ألفاً و689 مكالمة طوارئ على الرقم 999، و2805 مكالمات غير طارئة على مركز الاتصال 901.

وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع جميع البلاغات الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو الحوادث المرورية التي تصاحب سقوط الأمطار، مشددة على أهمية توخي الحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، حرصاً على السلامة العامة.

ودعت الشرطة جميع السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة، خاصة أثناء هطول الأمطار، وترك مسافة آمنة بين المركبات.

والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، كما شددت على متابعة الإرشادات الرسمية الصادرة عن جميع الجهات المختصة، لضمان طرق آمنة للجميع.

جاهزية متواصلة

إلى ذلك، أكدت بلدية دبي أن فرقها الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق الإمارة لضمان الحفاظ على السلامة العامة،.

حيث تواصل الفرق الميدانية المتخصصة، تنفيذ خطتها الشاملة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها الدولة حالياً، في إطار حرصها على ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة السكان والبنية التحتية، وتعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة تجمعات المياه والتعامل الفوري معها، باستخدام أحدث المعدات والآليات المخصصة لشفط مياه الأمطار.

متابعة مستمرة

وتحرص بلدية دبي على المتابعة الآنية لتطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، من خلال مركز التحكم والسيطرة في البلدية لمتابعة الأوضاع الميدانية والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتقليل أي تأثيرات محتملة على الحياة اليومية، حيث يتم التنسيق مع الفرق المعنية لضمان سرعة الاستجابة، إذ يأتي سلامة المجتمع تأتي في مقدمة أولويات بلدية دبي.

مشيرة إلى استمرار جهودها حتى استقرار الأحوال الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. وتشمل الجهود الميدانية تكثيف عمليات التفتيش على شبكات تصريف مياه الأمطار.

والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، إلى جانب توزيع الفرق في المواقع الحيوية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات مائية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

دعوة

‏ ودعت البلدية الجمهور إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة مرتبطة بالحالة المطرية عبر تطبيق بلدية دبي، أو الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال خدمة الواتساب «فارس»، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.

تقدير

وعبّر مواطنون ومقيمون عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال المنخفض الجوي.

مؤكدين أن سرعة الاستجابة الميدانية والتنظيم الدقيق لفرق الشرطة، أسهمت في تعزيز السلامة العامة، والحد من تأثيرات الأحوال الجوية، خصوصاً في المناطق التي شهدت تساقط أمطار متفاوتة الغزارة.

وأكد أحمد حزين أن سرعة استجابة الجهات المعنية، وما أظهرته من جاهزية ميدانية وتنظيم دقيق، أسهما في تعزيز السلامة العامة، والحد من تأثيرات الأحوال الجوية، لا سيما في المناطق التي شهدت تساقط أمطار متفاوتة الغزارة.

فيما أشادت سوزان فهيم بالدور الفاعل الذي قامت به فرق الشرطة، سواء من خلال تنظيم حركة السير، أو تقديم المساعدة المباشرة للسائقين ومستخدمي الطرق.

والتدخل السريع في الحالات الطارئة، بما أسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، في ظل التحذيرات الرسمية من استمرار الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة.

وأشار مواطنون آخرون إلى أن جهود التعامل مع المنخفض الجوي لم تقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل شهدت الدولة أيضاً تكاتفاً مجتمعياً ملموساً.

حيث ساهم العديد من المواطنين والمقيمين بشكل تطوعي في مساعدة المركبات المتعطلة نتيجة الأمطار، وتوجيه السائقين، وتيسير الحركة المرورية في بعض الطرق الداخلية، في صور إنسانية جسدت قيم التضامن والمسؤولية المشتركة.

وأكدت جمانة أبو شمسية أن ما شهدته الدولة يعكس نموذجاً نوعياً في التعامل مع الحالات الجوية، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمع، ما ساهم في تجاوز التحديات الميدانية بسلاسة وكفاءة، وتعزيز الشعور بالطمأنينة والأمان لدى الجميع.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل يومي، مع دعوات متجددة للالتزام بالإرشادات الرسمية، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع استمرار توقع الأمطار والرياح على فترات حتى نهاية الأسبوع، لضمان سلامة الجميع، واستمرار انسيابية الحركة المرورية.