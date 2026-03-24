دبي.. جهود جبارة لفرق العمل على مدار الساعة لضمان انسيابية حركة المرور

متابعة ــ نورا الأمير، وائل نعيم، موفق محمد

شهدت الدولة، أمس، هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مختلف المناطق مصحوبة ببرق ورياح قوية وانخفاض في درجة الحرارة.

حيث تسود حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد اليوم «الثلاثاء» هطول أمطار على فترات خلال النهار على مناطق متفرقة من الدولة، تشمل ليلاً المناطق الغربية والشرقية والساحلية والجزر.

ويستمر تأثير الحالة الجوية غداً مع فرص لهطول أمطار نهاراً على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، بينما تتركز ليلاً على المناطق الشرقية ومدينة العين، مع تراجع فرص الهطول تدريجياً مع آخر الليل.

وخلال يوم الخميس، تبدأ فرص الأمطار ضعيفة في ساعات الصباح، قبل أن تعود للظهور ظهراً ومساءً على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين، وتمتد مع آخر الليل إلى المناطق الساحلية والجزر والمناطق الغربية.

أما يوم الجمعة، فتشهد الدولة هطول أمطار نهاراً على مناطق متفرقة تبدأ من الجزر والسواحل والمناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتشمل أغلب مناطق الدولة، فيما تقل كميات السحب وفرص هطول الأمطار خلال ساعات الليل.

وكثفت فرق العمل في الجهات المعنية بدبي جهودها للتعامل مع الحالة الجوية، وتم تفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار.

فيما دعت الشرطة إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة وتجنب ارتياد الأودية والمناطق الجبلية والبحرية.

كما حثت السائقين على الامتناع عن الفرملة المفاجئة أو المناورات الحادة أثناء هطول الأمطار، مطالبة بالتوقف بأمان إذا انخفضت الرؤية بشكل كبير.

جهود

وتفصيلاً، كثفت المنظومة التشغيلية المتكاملة في بلدية دبي جهودها للاستجابة الفورية، حيث تعمل على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق.

وتقوم فرق البلدية التشغيلية والميدانية التي تضم 653 مهندساً وإدارياً، و3004 مشرفين وعمال، بالعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، مع التركيز على الشوارع الرئيسة والمواقع التي شهدت تجمعات مائية خلال الحالة المطرية.

وتتضمن المنظومة التي تتعامل مع الحالة المطرية في الإمارة والحالات الطارئة 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً.

إضافة إلى 290 آلية ثقيلة و126 مركبة خفيفة، وتم تفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بشبكة التصريف، وتنفيذ أعمال صيانة وتنظيف مستمرة لمصارف مياه الأمطار والبحيرات التجميعية، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للشبكة، والحد من تجمعات المياه.

وتحرص البلدية على التعامل مع الحالة الجوية وفق نهج استباقي وخطة متكاملة تشمل جاهزية البنية التحتية واستمرارية الخدمات ودعت الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية.

والإبلاغ عن أي حالات طارئة مرتبطة بالحالة المطرية عبر تطبيق بلدية دبي، أو الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال خدمة الواتساب «فارس»، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.

إرشادات السلامة

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة وتجنب ارتياد الأودية والمناطق الجبلية والبحرية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، على الطرقات، واتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية.

مؤكدة أن الأصوات التي قد تُسمع خلال هذه الفترة، مثل الرعد، تُعد من الظواهر الطبيعية المصاحبة للحالة الجوية وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تحذيرات بشكل فوري عبر القنوات الرسمية.

وحثت شرطة دبي الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب تداول الشائعات، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة،.

كما شددت على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية أثناء القيادة في الأجواء الماطرة التي تتطلب يقظة مضاعفة من السائقين، من أبرزها تخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

والتأكد من سلامة الإطارات والمصابيح، مهيبة بتجنب القيادة في مجاري الأودية وتجمعات المياه، والحذر عند المنحدرات والطرق الزلقة، إضافة إلى تجنب ارتياد البحر والشواطئ خلال هذه الظروف، ومتابعة مستجدات الطقس عبر الجهات الرسمية فقط.

ودعت شرطة دبي إلى التواصل عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، و(901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع والحد من المخاطر المحتملة، خاصة في ظل أخطار السيول وارتفاع منسوب المياه.

وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مُشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.

وأفادت الشرطة أنها توفر خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) على موقعها الرسمي وتطبيق شرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية.

حيث يستطيع المُتعامل التقديم عليها إلكترونياً، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.

ويتم التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر).

خطة تشغيلية

وأعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رفع مستوى الجاهزية إلى 100 % للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، في إطار خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وقال العميد خبير فراس محمد بالحـصا الشامسي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث في القيادة، إن جميع المراكز التابعة للدفاع المدني رفعت مستوى الإجراءات والاستعدادات إلى أقصى درجات الجاهزية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية.

وأوضح أن الفرق الميدانية جرى توزيعها على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل ديرة، وبر دبي، وجبل علي والواجهة البحرية، بما يضمن سرعة التدخل في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى جاهزية 26 مركزاً مجهزاً بأحدث الآليات والكفاءات البشرية المدربة، إلى جانب المركز العائم والآليات المتطورة المخصصة لتأمين المسطحات المائية.

ودعا العميد الشامسي الجمهور إلى تجنب الوجود في الوديان ومناطق تجمع مياه الأمطار والمناطق الوعرة، حفاظاً على سلامتهم، مشدداً على أهمية التواصل مع رقم الطوارئ 997 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

