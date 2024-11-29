لطيفة بنت محمد: ذكرى شهدائنا ستبقى محفورة في قلوبنا بأحرف من نور

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنّ "يوم الشهيد" يُمثّل وقفة إجلال وتقدير وامتنان لشهداء الوطن المخلصين، الذين جسّدوا بتضحياتهم أروع أمثلة العطاء، وبذلوا أرواحهم فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه واستقراره ومنجزاته الحضارية.

وقالت سموها: "يجسّد يوم الشهيد أسمى معاني الولاء والانتماء وحب الوطن، وفيه نستذكر بطولات أبناء وطننا الأبرار وما قدّموه من تضحيات عكست أنبل قيَم الوفاء والتفاني من أجل الوطن ورفعته، ونقف تحت ظل شجرة العز والكرامة التي غرسوا جذورها في أرض المجد، وسقتها دماؤهم الزكية".

وأضافت سموها: "ستبقى ذكرى شهدائنا محفورةً في قلوبنا بأحرفٍ من نور، نتعلم منها كل يومٍ دروساً في العطاء والمجد. وبينما نبث في نفوس أبنائنا روح الإصرار والعزيمة والتضحية لتظل راية الوطن شامخة وخفاقة؛ فإننا سنواصل مع قيادتنا الرشيدة مسيرة بناء المستقبل، والسعي لتحقيق الريادة والتقدم لدولتنا الحبيبة في جميع المجالات".