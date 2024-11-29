منصور بن محمد: يوم الشهيد وقفة إجلال وعرفان لما قدمه أبطال الوطن الأوفياء من تضحيات

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن يوم الشهيد يمثل وقفة إجلال وعرفان لما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات غالية سطروا من خلالها مجد هذا الوطن، محافظين على رايته عالية خفاقة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، مؤكدين حضور الإمارات في كل مناسبة تتطلب مد يد العون لدفع خطر أو غوث محتاج.

وقال سموّه: "في يوم الشهيد نحيي ذكرى شهداء قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع، ممن أرتقوا في كل ميادين العزة والشرف، وسطروا أسمائهم في سماء المجد مجسدين أسمى معاني التضحية والوفاء فاستحقوا أن نخلد ذكراهم وأن نستلهم تضحياتهم في إعلاء شأن الوطن، مجددين العهد على مواصلة مسيرتهم وألا ننسى أرواحهم الطاهرة التي قدموها في سبيل إعلاء كلمة الحق والانتصار لأهله.

وأضاف سموّه: "نحيي ذكرى أبطالنا الشهداء، ولا ننسى تضحيات أمهات وآباء الشهداء الذين عبروا عن عظيم فخرهم بشهادة أبنائهم من أجل كرامة الوطن، ونحتفي بأبناء وبنات الشهداء الذين رفعوا رؤوسهم عالية، فخورين بأنهم أبناء أبطال الإمارات.

وتابع سموّه قائلاً: "في يوم الشهيد، يلتف شعب الإمارات حول قيادته، مستحضرين تضحيات غالية قدمها أصحابها بكل رضى وانتماء في سبيل ترسيخ مقومات كرامة دولة أبيّة تأسست على قيم السلام ونصرة الحق والعدل وإغاثة الملهوف".

وأوضح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مسيرة النماء والبناء والتطوير تبقى تضحيات شهداء الوطن الأبرار ماثلةً أمام أبناء هذا الوطن الأبيّ تحفزهم على مزيد من العمل والبذل والعطاء ضمن مختلف القطاعات والميادين.

وفي نهاية كلمته في ذكرى يوم الشهيد، أثنى سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود على الدور الوطني الجليل للقوات المسلحة الباسلة وجهودها المخلصة في صون مكتسبات الوطن، بما تتمتع به جهوزية عالية وقدرة كاملة على التصدي لأية تحديات، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة من خلال تزويدها بأحدث التجهيزات والقدرات والتقنيات الأكثر تطوراً على مستوى العالم، لتظل العين الساهرة على أمان واستقرار الوطن وأمن وسلامة كل من يعيش على أرضه.