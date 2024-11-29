"إقامة دبي" تعلن مواعيد عطلتها الرسمية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن عطلة رسمية تمتد من يوم غد السبت 30 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتغتنم الإدارة هذه المناسبة الوطنية لتعبر عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتؤكد التزامها المستمر بخدمة الوطن والمقيمين على أرضه.

وكشفت الإدارة أن عملياتها ستُستأنف يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل، حيث ستفتح مراكز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير ومراكز "آمر" المنتشرة في إمارة دبي أبوابها وفقاً لساعات العمل المعتادة.

وأشارت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى أن الحالات الطارئة يمكنها مراجعة مركز سعادة المُتعاملين الموجود في صالة (القادمون) بمطار دبي الدولي مبنى 3، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما دعت الإدارة جميع المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024.