دبي تشهد حالة من التقلبات الجوية من الاثنين حتى الجمعة

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارة ستشهد حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 23 مارس وحتى يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

الأمطار: مختلفة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة، مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

سرعة الرياح: متفاوتة وقد تصل إلى 50 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حالة البحر: خفيف - متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقدم مجموعة من إرشادات السلامة أثناء الرياح القوية وهطول الأمطار:

- الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار.

- الابتعاد عن المناطق الجبلية.

- تجنب ارتياد البحر.

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة.

- استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية

الاتصال بأرقام الطوارئ عند الحاجة

• الدفاع المدني: 997

• الإسعاف: 998

• شرطة دبي : 999

• هيئة كهرباء ومياه دبي : 991

• هيئة الطرق والمواصلات بدبي: 8009090

• بلدية دبي: 800900

• دبي الصحية: 80060