الإمارات

منصور بن محمد يهنئ الساهرين على حماية الإمارات براً وبحراً وجواً

البيان

دبي

بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، كما توجه سموه بالتهنئة والتبريكات للساهرين على حماية الإمارات براً وبحراً وجواً.

ودوّن سموه في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات والسعادة، ونتوجه بالتهنئة والتبريكات للساهرين على حماية الإمارات براً وبحراً وجواً، تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير. عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير».