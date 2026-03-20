لجنة تأمين الفعاليات تكمل استعداداتها لعيد الفطر

ترأس اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الفطر السعيد، بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات.

واستمع اللواء سيف المزروعي والحضور إلى شرح حول خطة تأمين فعاليات عيد الفطر السعيد، والتي اشتملت على تأمين كافة المساجد التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 677 دورية أمنية، و37 دورية إنقاذ بري، و29 زورقاً للأمن البحري، وعدد 2 طائرة عمودية، و4 غرف عمليات، 145 نقطة إسعاف، و48 دراجة هوائية، و5 زوارق للإنقاذ البحري، و208 مركبات للدفاع المدني، و55 وسيلة نقل بحري، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة، و4 مركبات مستجيب، و24 رافعة صغيرة، و106 قطارات، و14000 مركبة للأجرة، و19000 مركبة فاخرة «ليموزين»، و1300 حافلة نقل عام.

وأكد اللواء سيف المزروعي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدى 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن، استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

الانتباه للأطفال

كما ناشد اللواء سيف المزروعي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، إلى جانب التأكيد على مستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

ودعا اللواء سيف المزروعي الأهالي وأولياء الأمور لعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة، إضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.