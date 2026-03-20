عبدالله المري: مجتمع الإمارات نموذج يحتذى في المسؤولية المجتمعية

أعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن تقديره الكبير لوعي أفراد المجتمع في دولة الإمارات، والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة الرشيدة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جميع المواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وأكد المري أن مجتمع الإمارات أثبت بمواطنيه والمقيمين على أرضه، أنه نموذج يحتذى في المسؤولية المجتمعية وروح التعاون والتكاتف، حيث يُجسد الجميع قيم الانضباط والوعي والحرص على المصلحة العامة، وهو ما يعكس عمق الانتماء لهذا الوطن والحرص على سلامة المجتمع واستقراره.

وأضاف معاليه قائلاً: «إن هذا الالتزام المجتمعي هو الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وهو ما يدعم جهود الجهات المختصة في الحفاظ على سلامة الجميع. إن أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وتكاملاً بين المؤسسات الرسمية وأفراد المجتمع على حد سواء».

ودعا القائد العام لشرطة دبي الجميع إلى الاستمتاع بأجواء العيد وفرحته، وتعزيز قيم التراحم والتواصل الأسري والاجتماعي التي يتميز بها مجتمعنا، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، وعلى رأسها سلامة الإنسان وأمن المجتمع.

سائلاً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ القيادة الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي بالخير والسلام والازدهار.