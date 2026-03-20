30 ألف مستفيد من «محاضرات دبي»

حيث تجاوز إجمالي عدد المحاضرات 300 محاضرة، استفاد منها نحو 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق الإمارة، في انعكاس لاتساع نطاق البرامج وتنوع قنوات تنفيذها بين الجهات الحكومية والخاصة والمساجد، بما يعزز من حضورها المجتمعي وأثرها خلال الشهر الفضيل. كما شملت المبادرات فعاليات مجتمعية متنوعة، من أبرزها فعالية «رمضان نبض أسرتي» التي شاركت فيها نحو 100 مستفيدة.
ومبادرة «القارئ الصغير» التي استقطبت ما يقارب 400 مشارك ومشاركة، إلى جانب مبادرة «الفاتحة تلاوة وتدبر» التي تجاوز عدد المشاركين فيها 2.400 طالب وطالبة، إضافة إلى مسابقات متخصصة شملت نحو 500 مشارك من أصحاب الهمم، وقرابة 80 مشاركة في المسابقة الدينية لموظفات شرطة دبي.
وأشار إلى أن حجم المشاركة والتنوع في الفئات المستفيدة يعكس نجاح الدائرة في تصميم مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه، وتوظيف القنوات الحضورية والرقمية بكفاءة عالية.