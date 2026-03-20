30 ألف مستفيد من «محاضرات دبي»

سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مع ختام شهر رمضان المبارك، مؤشرات نوعية ضمن مبادرة «محاضرات دبي» التي نفذت في إطار «رمضان في دبي».

حيث تجاوز إجمالي عدد المحاضرات 300 محاضرة، استفاد منها نحو 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق الإمارة، في انعكاس لاتساع نطاق البرامج وتنوع قنوات تنفيذها بين الجهات الحكومية والخاصة والمساجد، بما يعزز من حضورها المجتمعي وأثرها خلال الشهر الفضيل. كما شملت المبادرات فعاليات مجتمعية متنوعة، من أبرزها فعالية «رمضان نبض أسرتي» التي شاركت فيها نحو 100 مستفيدة.

ومبادرة «القارئ الصغير» التي استقطبت ما يقارب 400 مشارك ومشاركة، إلى جانب مبادرة «الفاتحة تلاوة وتدبر» التي تجاوز عدد المشاركين فيها 2.400 طالب وطالبة، إضافة إلى مسابقات متخصصة شملت نحو 500 مشارك من أصحاب الهمم، وقرابة 80 مشاركة في المسابقة الدينية لموظفات شرطة دبي.

وأكد يحيى عبد العزيز قاسم، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، أن هذه المؤشرات تعكس نضج المنظومة المعرفية التي تعمل عليها الدائرة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وفق منهجية مؤسسية قائمة على التكامل بين البرامج والمبادرات، بما يضمن توسيع نطاق الأثر وتحقيق استدامته.

وأشار إلى أن حجم المشاركة والتنوع في الفئات المستفيدة يعكس نجاح الدائرة في تصميم مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه، وتوظيف القنوات الحضورية والرقمية بكفاءة عالية.