«إقامة دبي» تنظم احتفالية افتراضية بعيد الفطر للقوى العاملة

تحت شعار «عيد الفطر.. لنحتفل بالعيد معاً»، تنظم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي احتفالية افتراضية بمناسبة عيد الفطر السعيد موجهة للقوى العاملة في إمارة دبي، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد وتعزيز روح التلاحم المجتمعي.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقديراً للدور الحيوي الذي تضطلع به القوى العاملة في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، وانسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العطاء وتعزيز التماسك المجتمعي.

تتضمن الفعالية الافتراضية، التي تقام اليوم وغداً، حيث تبدأ في اليوم الأول من الساعة 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً، واليوم من الساعة 11:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، بفقرات ترفيهية وتفاعلية وسحوبات على جوائز متنوعة تشمل سيارات وسبائك ذهبية وتذاكر سفر وهواتف محمولة، إضافة إلى برامج وأنشطة تهدف إلى نشر أجواء الفرح والبهجة احتفاءً بهذه المناسبة.

كما سيُبث الاحتفال الافتراضي عبر تطبيق «بلو كونيكت» «Blue Connect»، الذي يوفر منصة رقمية مخصصة للقوى العاملة تتضمن محتوى ترفيهياً متنوعاً يشمل فيديوهات وألعاباً تفاعلية ومسابقات، بما يتيح للجميع المشاركة في الفعاليات والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

كما سيشارك في دعم الفعالية مجموعة من الشركاء والرعاة، من بينهم شركة دو، فلاي دبي، ملبار قولد، إضافة إلى عدد من الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة المجتمعية.

وفي هذا السياق، قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام: «تهدف هذه الاحتفالية إلى تكريم جهود القوى العاملة وتقدير مساهماتهم اليومية في بناء مدينة دبي، كما نسعى من خلالها إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد وإبراز دورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل: «تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الإدارة على تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، وترسيخ شعور الانتماء لدى القوى العاملة، حيث تسهم هذه الأنشطة في تعزيز الروابط المجتمعية وإضفاء أجواء من السعادة والتقدير في هذه المناسبة المباركة».

وتؤكد هذه الفعالية التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بدورها المجتمعي، من خلال المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التسامح والتكافل، بما يعكس المكانة الإنسانية لإمارة دبي ويعزز صورتها كمدينة عالمية تحتضن مختلف الثقافات وتقدر جهود جميع فئات المجتمع.