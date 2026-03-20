«خطوة حياة» تختتم فعالياتها بتتويج فريج جميرا

سجّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ختاماً مميزاً لمبادرة «خطوة حياة»، التي نظّمتها ضمن مظلة «رمضان في دبي»، حيث توّج فريج جميرا بالمركز الأول في فئة الكبار، بعد أن تجاوز مجموع خطواته نحو 28.1 مليون خطوة، تلاه فريج الخوانيج في المركز الثاني، بنحو 25.8 مليون خطوة، ثم فريج الطوار في المركز الثالث، بحوالي 11.9 مليون خطوة، في مشهد تنافسي يعكس حجم التفاعل المجتمعي والإقبال الواسع على المبادرة.

وعلى صعيد فئة الأطفال، تصدّر فريج الخوانيج المركز الأول، بما يقارب 4.2 ملايين نقطة، يليه فريج جميرا بنحو 3.9 ملايين نقطة، ثم فريج ند الحمر بحوالي 3.8 ملايين نقطة.

وشهدت المبادرة مشاركة 832 مسجلاً عبر تطبيق «Steppi»، توزّعوا على 20 فريجاً، بواقع 10 فرجان للكبار، و10 فرجان للأطفال، فيما بلغ إجمالي عدد الخطوات المسجّلة في النظام، أكثر من 151 مليون خطوة لمجموع الفئتين، في مؤشر يعكس حجم التفاعل الكبير، والالتزام بالمشاركة طوال فترة المبادرة. كما تم إجراء فحوصات صحية، استفاد منها نحو 600 مشارك، بالتعاون مع مستشفى برايم وجابر للنظارات، في إطار تعزيز الجانب الصحي والوقائي للمبادرة.

وأكد محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، المنسق العام لمبادرة رمضان في دبي في الدائرة، أن مبادرة «خطوة حياة» تترجم التفاعل المجتمعي إلى أثر إنساني ملموس، مشيراً إلى أن مشاركة الأطفال، يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة المشاركة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين أفراد المجتمع.