حمدان بن محمد: محمد بن زايد قائد مسيرة المجد

دبي- محمد رباح

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في رائعة شعرية بعنوان «إمام الطموحات»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إمام الطموحات وقائد المسيرة نحو المجد، مشيداً بدور صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الريادي في ترسيخ مكانة الوطن وتعزيز رفعة شأنه بين الأمم.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القلب يغدو غارقاً في تمجيد الوطن والاعتزاز به، في يوم وصفه بالحافل بالفخر والمجد، الذي تتجلى فيه أسمى معاني الوحدة والولاء.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد إلى أن دولة الإمارات تعيش في ظل قيادة حكيمة تحميها من كل ما يمس كرامتها، مؤكداً أن مجد الوطن يقف سداً منيعاً أمام الذل، وأن قيادتنا الرشيدة تمضي بثبات نحو تحقيق الإنجازات وصناعة الفارق.

وبيّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يتميز بالحكمة والشجاعة، إذ يرسخ قيم النخوة، ويواجه التحديات بحزم، ويردع كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأضاف أن قيادة صاحب السمو رئيس الدولة تبعث الطمأنينة في النفوس، حيث تنعم الدولة بالأمن والاستقرار، وتزدهر تحت مظلته قيم السلام والازدهار، في صورة تعكس قوة النهج ورسوخه.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هو صانع الفارق وقاهر المستحيل، الذي بدد ظلام التحديات بقيادة مضيئة، مشيراً إلى أن إنجازاته تتجاوز حدود الأقوال لتترجم إلى أفعال مؤثرة ترسخ مكانة الدولة عالمياً.

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد بالتأكيد على علو مكانة صاحب السمو رئيس الدولة، مشبهاً سموه بالجبل الراسخ الذي تستند إليه الدولة، وبأنه باب للمكارم والنخوة، يفتح أبوابه لكل طارق، في دلالة على أصالته وسمو أخلاقه ونهجه القيادي الفريد.

وكتب سموه في رائعته الشعرية "إمام الطموحات":

يا ناعـم العـود لو فرقــاك حتميّـه

اليوم يوم الوصــل لا تطري مْفَـارق

خَل الغـلا، والعـلاقات الغـراميّـــه

القلب في بحر تمجيد الوطن غارق

الأجـواء فـي يومـنا هـذا حميميّـه

يحن رعــد الفخر والمجـد له بارق

والدار في ظل فخـر الدار محميّــه

دون المذلّه يوقّـف مجـده العـارق

شـيـخٍ مرامي هل النخـوه مراميّـه

يركّـد المستطيش ويـردع المـارق

أحـداث الايّـام، لو تبـدو دراميّــه

تامن في ظلّه حمامه غصنهـا وارق

هذا إمـــام الطمــوحات الأماميّـه

وبالغ المستحيـل وصانــع الفـارق

بـدّد ظـلام القـيـادات الظـلاميّــه

ما بدّد الليل شمسٍ نورها شــارق

مقـامـه أكبـر من الحـرب الكلاميّه

في حرب الأفعال فعله دايماً حارق

لو كوكب الأرض فيه جْبال مسميّه

بوخالد .. أهو جبلنا يا جبل طـارق

باب المراجل يا بو نفسٍ عصاميّـه

لو تطرقه قال : حي الله ذا الطارق