دبي تستضيف الدورة الأولى لـ«مؤتمر الشرطة في إنترسك» يناير المقبل

ينظم «إنترسك 2025»، المعرض التجاري الدولي الرائد في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، الدورة الأولى لـ«مؤتمر الشرطة في إنترسك» يومي 15 و16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 1200 عارض من 60 دولة.

ويجمع المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً وخبيراً لعرض أفضل الإجراءات المتبعة لدى أجهزة الشرطة من جميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة كيف تعمل التطورات في التكنولوجيا والبيانات على تحويل مستقبل تنفيذ القانون والسلامة العامة في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد المؤتمر منصة مثالية للابتكار والتعاون ومعالجة القضايا والحلول الحرجة في النطاق المتطور للسلامة العامة.

ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وأيلين ياب، مساعد مدير إدارة مكافحة الاحتيال في شرطة سنغافورة، وعلي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، ونيك كورت، مساعد مدير الاستراتيجية وقدرات مركز مكافحة الاحتيال الدولي في الإنتربول، وعمر سعد، رئيس الاستراتيجية والابتكار في شرطة العاصمة، الذين سيشاركون تحليلاتهم الدقيقة عن مستقبل الابتكار في مجال تنفيذ القانون.

وأوضح الرائد محمد العبدالله، رئيس قسم الجرائم المالية بوزارة الداخلية البحرينية، أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا في مكافحة الاحتيال، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مكافحة الجرائم المستقبلية.

وأكدت غرانت توشتن، المديرة العامة لمجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، ضرورة تطوير استراتيجيات وأدوات تنفيذ القانون لمواكبة التقدم التكنولوجي.

ويستعرض المؤتمر موضوعات متعددة مثل العمل الشرطي في العصر الرقمي، والأتمتة الاستراتيجية في العمل الشرطي، والجرائم المدعومة بالحوسبة الكمومية.

وسيضم معرض إنترسك 2025 خمسة أقسام رئيسية هي: قسم الأمن التجاري والمحيطي، وقسم مكافحة الحرائق والإنقاذ، وقسم السلامة والصحة، وقسم الأمن السيبراني، وقسم الأمن الوطني والعمل الشرطي، تقدم جميعها حلولاً متخصصة تخدم هذه القطاعات تحت سقف واحد.