«سالك» تدعم الأيتام بكسوة العيد

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تعاونها مع «جمعية دبي الخيرية» لدعم الأيتام، عبر تقديم قسائم مخصصة لشراء كسوة العيد، بما يسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم، وتمكينهم من استقبال عيد الفطر المبارك ببهجة، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية.

وتندرج المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع الإماراتي.

حيث قدمت «سالك» قسائم لشراء كسوة العيد للأيتام المسجلين لدى الجمعية، بما يتيح لهم اختيار ملابسهم بأنفسهم والاستعداد للاحتفال بالعيد، كما تأتي انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة» الهادف إلى ترسيخ الترابط الأسري، وتعزيز القيم المجتمعية.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي للشركة: «نؤمن في «سالك» بأن دور الشركات يتجاوز تقديم الخدمات، ليشمل الإسهام الفاعل في دعم المجتمع وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني.

وتأتي مبادرتنا لدعم الأيتام في كسوة العيد انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة»، وترجمة لالتزامنا بالمشاركة في المبادرات التي تعزز الترابط المجتمعي.

وتدعم الفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤيتنا في أن تكون «سالك» شريكاً مسؤولاً في بناء مجتمع متماسك ومزدهر».

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نثمّن المبادرة الكريمة من شركة سالك، التي تجسد نموذجاً مشرفاً للشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع. وتسهم هذه المبادرة في إدخال السعادة إلى نفوس الأيتام مع اقتراب عيد الفطر المبارك».