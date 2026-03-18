حمدان بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار

دبي حريصة على توفير بيئة أعمال تمكّن الشركات العالمية من التوسع والازدهار

شراكة متنامية مع كبرى المؤسسات العاملة في السياحة وخدمات الضيافة

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمار العالمي، بفضل رؤيتها الاستباقية ونهجها القائم على المرونة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وشراكة متنامية مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في مجال السياحة وخدمات الضيافة.

ونوه سموه بأهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعا الضيافة والسياحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لنمو اقتصاد دبي وتنافسيتها العالمية، لافتاً سموه إلى حرص دبي على توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تمكّن الشركات العالمية من التوسع والازدهار، في ظل منظومة متكاملة من البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة التي تراعي مصالح المستثمرين.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، عن تقديره إلى جميع فرق العمل في مختلف منشآت «أكور» في دبي، مشيداً بما يقدمونه من خدمات عالية الجودة تعزز تجربة الزوار وترسخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة.

ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: «التقيت سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق، ناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية».

ثقة

من جانبه، أعرب سيباستيان بازين، عن ثقته بآفاق السوق في دبي، مؤكداً استمرار التوسع الاستراتيجي للمجموعة في الإمارة، ومشيراً إلى أن زيارته دبي، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعاً استثنائية، تعكس مدى إدراك قدرة دبي على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، من خلال التخطيط الاحترازي والمرونة المؤسسية.

حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغوراف بوشان، المدير التنفيذي العالمي للتطوير في مجموعة «أكور»، ودنكان أورورك، المدير التنفيذي لقطاع الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ.