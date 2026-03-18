مستخدمو «عونك» يشيدون بدور المنصة في تعزيز كفاءة أعمالهم

استقبلت مبادرة «عونك» التوعوية من هيئة كهرباء ومياه دبي 2381 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشاريع خلال العام 2025، و36795 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع.

وبلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوفرة على المنصة 13101 مقاول واستشاري.

ومن خلال مقاطع الفيديو والمحادثات الفنية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، تشرح مبادرة «عونك» خطوة بخطوة، باللغتين العربية والإنجليزية، كيفية تقديم طلبات الحصول على الكهرباء.

وكيفية تعبئة نماذج الطلبات وتجهيز المستندات الصحيحة مع التركيز على النقاط الرئيسة والالتزام بالتنسيقات والبروتوكولات المطلوبة، إلى جانب مجموعة من النصائح والإرشادات والتوصيات العملية لضمان تلبية الطلبات لجميع المتطلبات اللازمة عند التقديم، والحصول على موافقة الهيئة على طلبات شهادات عدم الممانعة - كهرباء بنجاح وسهولة.

ولفت المقاولون والاستشاريون المعتمدون لدى الهيئة إلى دور المبادرة في التعرف إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، مشيدين بدورها في تعزيز جسور التواصل مع الهيئة وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال.

وتنسجم المبادرة مع جهود الهيئة لدعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال المهندس محمد ناصح، من شركة مزاري للمقاولات: «تشرح المنصة بوضوح الخطوات اللازمة لتقديم طلب الحصول على عدم الممانعة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

ويضمن ذلك قدرة الاستشاريين والمقاولين على إعداد طلبات دقيقة وتجنب رفض الطلب».

من جهته، قال المهندس عثمان جيلاني، من شركة فيكستك للخدمات الفنية: «تقدم «عونك» نهجاً احترافياً للغاية يسهم في الحصول على الموافقة من أول تقديم للطلب.

ويعكس هذا التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ براحة المتعاملين وسلامتهم والابتكار المستمر».

وقال المهندس موثوكومار إيلانغوفان، من شركة المنامة للمقاولات العامة: «شاهدت محتوى منصة «عونك»، وهو مفيد للغاية، إذ يبسط عملية تقديم شهادة عدم الممانعة من خلال توضيح المتطلبات الفنية».