محمد بن راشد يستقبل ولي عهد الفجيرة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في دبي، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، ويبارك في مسيرته التنموية وإنجازاته المتواصلة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الحياة ودعم مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمستقبل ويعزز مكتسباتها في مختلف المجالات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.

كما تطرّق اللقاء إلى أهمية ترسيخ القيم المجتمعية التي يجسدها شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها التلاحم والتكافل والتواصل بين أبناء المجتمع، بما يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وتماسكه.