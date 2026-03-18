10500 مستفيد من فعاليات «طرق دبي» المجتمعية خلال رمضان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد المستفيدين من الفعاليات والبرامج المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «مكاننا بين أهلنا» بلغ 10500 مستفيد.

وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم، والتي نُفذت بالتعاون مع «كيوليس إم إتش آي»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، وشوبا العقارية، ونون، وجمعية بيت الخير، ودار الحي للخياطة الرجالية.

شهدت البرامج المجتمعية مشاركة واسعة من موظفي الهيئة الذين تطوعوا في تجهيز وتوزيع الوجبات وبطاقات المير الرمضاني.

وذلك في مختلف مناطق إمارة دبي، والعديد من محطات المترو ومحطات النقل البحري، حيث شملت الفئات المستفيدة الأسر المتعففة، والطلبة الأيتام، وأصحاب الهمم، وسائقي الشاحنات ومركبات الأجرة.

وحرصت الهيئة على تفعيل الشراكات بينها وبين الجهات الخاصة والمحلية من أجل تنسيق وتنفيذ مبادرات خيرية وإيجابية، وتشجع الأفراد على التطوع والعمل الخيري والتعاون تماشياً مع أهداف «عام الأسرة»، والتي تنص على التراحم والمبادرة إلى مساعدة الآخرين.

وحسب الإحصائيات الناتجة عن متابعة أداء البرامج ونتائجها النهائية، فقد بلغ عدد المستفيدين من مبادرة باص الخير «8000» مستفيد، إلى جانب مبادرة «المير الرمضاني» التي استهدفت فئات العمال، وسائقي الدراجات، وسائقي توصيل الطلبات، وسائقي الحافلات، ورواد العبرة وأفراد المجتمع، كما استفاد 2000 شخص من المبادرات الرمضانية التي نظمت في محطات المترو.

أما مبادرة «المير الرمضاني» التي تُنفذ بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، فقد تضمنت توزيع «500» بطاقة نول على الأسر المتعففة.

والجدير بالذكر أن الهيئة حرصت على إسعاد فئة الطلبة الأيتام وخصصت لهم مبادرة «فرحة العيد» بالتعاون مع «كيوليس إم إتش آي»، ودار الحي للخياطة الرجالية، والمدارس الأهلية الخيرية، لتوفير مستلزمات عيد الفطر والعيدية للطلبة.