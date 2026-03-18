«محاكم الخير».. مبادرة في دبي للتخفيف عن المعسرين

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لترسيخ علاقات الشراكة، وتحديد مجالات التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
إضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني المستدام. مثّل الطرف الأول في توقيع الاتفاقية عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي، فيما مثّل الطرف الثاني أحمد إبراهيم السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية.
إضافة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين بما يحقق أهدافهما الاستراتيجية ويعزز التكامل في تنفيذ المبادرات المجتمعية.
وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة على المساهمة في مبادرة «محاكم الخير»، وذلك من خلال المساهمة في تلبية احتياجات الحالات المعسرة من واقع ملفات التنفيذ لدى محاكم دبي.
تكافل وتراحم
مشيراً إلى أن التعاون مع جمعية دبي الخيرية يعكس حرص محاكم دبي على دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم الفئات المحتاجة وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً.
وأضاف: إن هذه الشراكة تسهم في دعم مبادرة «محاكم الخير» والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الحالات المعسرة، بما يعزز روح التكافل المجتمعي ويواكب توجهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإنساني.
رسالة عطاء
ونحن في دبي الخيرية نؤمن بأن تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخيري هو الضمانة الحقيقية لسرعة الاستجابة وتفريج كرب المعسرين، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه قيم العطاء».
كما تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخيرية، وتوحيد الجهود لتحقيق الأثر المجتمعي الإيجابي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويزيد من فعالية البرامج الإنسانية.