«إليانور كروك» تدعم الحملة بـ1.25 مليون دولار

أعلنت مؤسسة «إليانور كروك» عن مساهمتها بمبلغ 1.25 مليون دولار (4.6 ملايين درهم) دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي مساهمة مؤسسة «إليانور كروك» في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالتزامن مع الشهر الفضيل.

حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم الحملة، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وثمّن ويليام مور، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «إليانور كروك»، الأهداف العظيمة لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وسعيها إلى وضع حلول واقعية للقضاء على جوع الأطفال، تبدأ بالاستجابة العاجلة لمواجهة هذا التحدي العالمي من خلال حشد الجهود والموارد لضمان وصول الغذاء إلى الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وقال: «يشرفنا في مؤسسة «إليانور كروك» الانضمام إلى هذه الجهود المباركة لمجتمع دولة الإمارات لتمكين حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من الوصول إلى مستهدفاتها.

وهذا جزء من واجبنا الإنساني ومسؤوليتنا المجتمعية، وتعبير عن تقديرنا الكبير لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ودورها الريادي في مكافحة جوع الأطفال».