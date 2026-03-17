إطلاق «مجلس صحتها» في جناح المرأة بمدينة إكسبو دبي

أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، بالتعاون مع مؤسسة ميم، والمستشفى الأمريكي في دبي، وبيريكير، عن إطلاق «مجلس صحتها»، وهي سلسلة متواصلة من فعاليات الصحة والعافية، تُقدم تثقيفاً صحياً شاملاً.

ويعتبر المجلس مبادرة من مركز تقنيات صحة المرأة الذي أطلق مؤخراً، ويسعى إلى سدّ الثغرات المزمنة في مجال صحة المرأة وعافيتها بمناقشة مواضيع حيوية، تشمل في أولى فعالياته بطانة الرحم المهاجرة، والتنوع العصبي، والصحة النفسية، والخصوبة.

وتنعقد الجلسات شهرياً، وصُممت كل جلسة لتكون منتدى تفاعلياً، يجمع بين رؤى الخبراء وحلقات النقاش المتخصصة، إلى جانب تجارب النساء اللاتي يُسهمن بفاعلية في صياغة هذا الحوار.

وتتزامن جلسة بطانة الرحم المهاجرة: فجوة الألم بين الجنسين، المقرر عقدها يوم 25 مارس الجاري، مع شهر التوعية ببطانة الرحم المهاجرة.

وتتناول أسباب التقليل المستمر من شأن آلام النساء، وما يترتب على ذلك من عواقب عندما لا يتم تشخيص مرض يؤثر على واحدة من كل 10 نساء في سن الإنجاب.

وخلال شهر أبريل تنظم جلسة «مختلفات في طريقة تفكيرهن: النساء ذوات التنوع العصبي»، حيث يوفر شهر تقبّل التوحد فرصة لاستكشاف كيف يظهر التنوع العصبي -بما في ذلك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والتوحد.

وعسر القراءة- بشكل مختلف لدى النساء، وكيف يمكن لأماكن العمل والأنظمة أن تتطور لتقدير المواهب ذات التنوع العصبي والاحتفاء بها.

وفي 20 مايو تنظم جلسة «أذهاننا: الهرمونات والمزاج والصحة النفسية»، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بالصحة النفسية، ويناقش هذا المجلس تأثير التغيرات الهرمونية على الصحة النفسية من المراهقة إلى ما بعد الولادة، وأهمية الرعاية المتكاملة.