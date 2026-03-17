«ملتقى القوز» يرسخ مفهوم الأمن المجتمعي في الأحياء السكنية

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمبادرة «الروح الإيجابية»، وبالتعاون مع مركز شرطة بر دبي ومخفر شرطة القوز، فعاليات «ملتقى القوز المجتمعي» لعام 2026، الذي يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات المجتمعية الرمضانية للجاليات.

ومبادرات التسامح، الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر قيم التسامح والتعايش، وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي في الأحياء السكنية.

وشهد ختام الملتقى العميد خليفة العوضي، مدير مركز شرطة بر دبي، والرائد فيصل الصايغ، مدير مخفر شرطة القوز، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب عدد من الضباط وجمع غفير من الجمهور.

وأكد العميد خليفة العوضي أن هذا الملتقى يأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر قيم التسامح والروح الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يجمع الجميع على الخير والمودة.

من جانبها، أكدت فاطمة بوحجير أن الملتقى يأتي في إطار حرص مجلس الروح الإيجابية على تعزيز القيم المجتمعية وجودة الحياة، وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي في الأحياء السكنية.

مشيرةً إلى أن المبادرات المجتمعية الرمضانية تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والثقافات.

وشهد الملتقى تنظيم العديد من المسابقات الرياضية، وأبرزها بطولة كرة القدم، حيث فاز فريق القوز بالمركز الأول، فيما حصل فريق وول ستريت على المركز الثاني.

بينما فاز اللاعب محمد إبراهيم بلقب هداف البطولة، واللاعب محمد مصطفى بجائزة أفضل لاعب، وعبدالرحمن عباس بجائزة أفضل حارس مرمى، فيما قاد تحكيم البطولة الحكمان عبدالستار الجسمي وخالد جاشوه، اللذان أدارا اللقاءات بكفاءة واقتدار.

وفي منافسات شد الحبل، فاز فريق من أبناء جالية جمهورية مصر العربية بالمركز الأول، يليه فريق من أبناء جالية جمهورية باكستان بالمركز الثاني.

وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرات توعوية، ومسابقات ثقافية، وأنشطة ترفيهية استهدفت مختلف فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة الروح الإيجابية وتعزيز التوعية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتعاون بين أفراد المجتمع.

وفي الختام الملتقى، كرم العميد خليفة العوضي الفائزين في المسابقات، والشركاء الاستراتيجيين من بلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومجلس دبي الرياضي.