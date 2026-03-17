«إينوك» تبهج قلوب الأطفال بكسوة العيد

تواصل مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مبادرتها «كسوة عيد الفطر»، انطلاقاً من نجاح شراكتها المثمرة مع جمعية الإحسان الخيرية العام الماضي.

وتهدف هذه الحملة إلى إدخال البهجة والسعادة على قلوب الأطفال المستحقين، وخلق ذكريات لا تُنسى لهم قبل حلول عيد الفطر السعيد.

وفي إطار هذه المبادرة، وزعت مجموعة إينوك 140 قسيمة هدايا على الأطفال المستحقين قبل عيد الفطر.

ورافق عدد من المتطوعين من إينوك 92 طفلاً من جمعية الإحسان الخيرية، ضمن فعالية «التسوق مع الأطفال من أجل كسوة عيد الفطر»، لمساعدتهم على اختيار ملابس العيد الجديدة والهدايا، ما يُضفي لحظات من البهجة والسعادة، لتعزيز شعور كل طفل بفرحة العيد.

علاوة على ذلك، واحتفاءً باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يتزامن مع عيد الفطر هذا العام، ستقوم مجموعة إينوك بتوزيع 48 قسيمة هدايا على الأطفال المستحقين من نادي دبي لأصحاب الهمم

، وذلك في لفتة كريمة تجسد قيم التضامن والعطاء التي تعد من السمات المميزة للاحتفال بالعيد.

وتواصل مجموعة إينوك أداء دور فاعل في دعم الأسر وتعزيز تماسكها، بما يضمن أن تعمّ روح عيد الفطر أجواء كل بيت في المجتمع.