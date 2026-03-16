دبي تتصدر العالم في النظافة وجهود "اللجنة التوجيهية" تعزز المظهر الحضاري

تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المدن تنظيماً وجمالاً في العالم، بعدما صُنّفت كأنظف مدينة عالمياً وفق عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بجودة الحياة والخدمات البلدية.

ويُعد هذا التصنيف انعكاساً مباشراً للجهود المستمرة التي تبذلها بلدية دبي في الحفاظ على مستويات نظافة استثنائية في مختلف أنحاء المدينة، بما يعزز المظهر الحضاري ويواكب مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار والعيش.

وتقود هذه الجهود اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، التي تعمل على تطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز معايير النظافة والاستدامة في المرافق العامة والطرق والأحياء السكنية، بما يرسخ ثقافة المحافظة على البيئة والمظهر العام.

وتعتمد بلدية دبي منظومة متكاملة من الخطط التشغيلية والتقنيات الحديثة لضمان استدامة مستويات النظافة، إلى جانب حملات توعوية ومبادرات مجتمعية تشجع السكان والزوار على المشاركة في الحفاظ على الطابع الحضاري للإمارة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتقديم نموذج عالمي في إدارة المدن، حيث تجمع بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي، ما يعزز مكانتها ضمن أفضل المدن العالمية من حيث جودة الحياة والخدمات البلدية.