400 طفل في مبادرة «القارئ الصغير» بدبي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، مبادرة «القارئ الصغير» الرمضانية في عامها الثالث على التوالي.

وجاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات «موسم الولفة»، وفي إطار الجهود المستمرة لتشجيع الأطفال على قراءة القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده بأسلوب مبسط ومحفز راعى فئاتهم العمرية.

استهدفت المبادرة الأطفال من الفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة، واستقطبت هذا العام 400 طفل مشارك، بزيادة ملحوظة عكست الإقبال الكبير على المبادرة. وهدفت مبادرة «القارئ الصغير» إلى تشجيع الأطفال على القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وغرس القيم الحميدة في نفوسهم، إذ إن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي لتعلم قيم الصدق، والأمانة، وبر الوالدين، والتراحم. وسعت المبادرة إلى أن تنعكس هذه القيم على السلوك اليومي للطفل عند فهمه لمعاني الآيات، مؤكدة أن شهر رمضان لم يكن موسماً مؤقتاً للخير، بل محطة لبناء سلوك مستدام.

وفي هذا السياق، قالت تميمة النيسر، الاستشاري الرئيس لبرامج الهوية الوطنية: «إن مبادرة القارئ الصغير مثلت خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية الأصيلة لدى الأجيال الناشئة. لقد حرصنا من خلال هذه المبادرة على ربط الأطفال بكتاب الله في أجواء إيمانية ومجتمعية محفزة، ما ساهم في بناء شخصياتهم على أسس متينة من الأخلاق الحميدة التي نعتز بها في مجتمعنا».