«كهرباء دبي» تنظم باقة فعاليات توعوية ومجتمعية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات توعوية ومجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة تنمية المجتمع ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي شباب الأهلي.

تضمّنت الفعاليات زيارات ميدانية إلى خيم الإفطار ومجالس كبار المواطنين في مختلف أنحاء دبي، بهدف توطيد الأواصر المجتمعية وترسيخ قيم التكافل والتسامح والخير والعطاء، إلى جانب التعريف بالخدمات الرقمية المبتكرة التي توفرها الهيئة لتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة واعٍ ومستدام، وضمان تجربة سلسة وسهلة لكافة المتعاملين في أي وقت ومن أي مكان.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسير على خطى الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمواصلة مسيرة الخير والإحسان.

وانسجاماً مع مبادرة موسم «الولفة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفي عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نلتزم بترسيخ مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية تعزز القيم السامية للدين الإسلامي الحنيف القائمة على التراحم والتعايش الإنساني.

وخلال شهر الخير والعطاء وصلة الأرحام، وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نواصل جهودنا لتعزيز روح التكافل والتعاضد الأسري والمجتمعي، والارتقاء بمساهمتنا في بناء مجتمع قوي ومترابط ومزدهر. نسأل الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان الفضيل على دولة الإمارات قيادةً وشعباً بالخير والأمن والأمان».

ونظمت الهيئة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مجموعة من الفعاليات التطوعية والإنسانية للاحتفاء برائد العمل الإنساني المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأطلقت بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري مبادرة «ولفة – التجربة الثقافية» لاستضافة أسر السياح وإتاحة المجال أمامهم لاختبار تجربة إماراتية أصيلة، بما يعكس روح الضيافة الإماراتية ويعزز التبادل الثقافي.

كما أطلقت حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية 2026 السنوية بالتعاون مع الجهات الخيرية المعتمدة في دولة الإمارات لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك. ونظمت الهيئة مخيماً شتوياً بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتعريف المسلمين الجدد على أهمية شهر رمضان المبارك وسبل ترجمة القيم السامية للشهر المبارك.