"قصائدي في حب الوطن".. أشعار محمد بن راشد في عشق الإمارات

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاباً جديداً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يضم 27 قصيدة وطنية لسموه بمناسبة احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الــ 53.

إلى كل قلب ينبض بحب الإمارات.. حب الوطن هو أغلى ما نملك، وهو ما يدفعنا لنواصل المسيرة نحو القمة.. الإمارات هي الحلم الذي وحدنا، والأمل الذي نبنيه معاً، بجهودكم وإخلاصكم، نصنع المعجزات، ونرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة، فلنكن دائماً عند مستوى حب هذا الوطن، نبني ونبدع لأجله، "حب الوطن واجب ونعمة، ومسؤولية نؤديها بصدق وإخلاص".. بهذه الكلمات يستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتابه الأول من نوعه والذي يتضمن ايضاً مجموعة من الصور النادرة لعدة مناسبات وطنية شكّلت منعطفات مهمة في مسيرة دولة الإمارات.

الكتاب متاح في المكتبات، ويحمل بين طياته مجموعة من القيم الوطنية للقارئ، عبر عنها سموه عن بعض ملامحها في واحدة من قصائد الكتاب، عندما قال:

إسلمي يا دولتي للاتحاد

في حصون المجد ضيم المُعادي

في أمانْ وفي سدادْ وفي رشادِ

وفي نعيمٍ مستمرٍ مستعادِ

وفي الفِدا لكْ كلنا مخلص وفادي

وفي الضّماير لك محلّ وفي الفؤادِ

يومْ نيران المعارك في اتّقادِ

لكْ نلبّي كل ما نادي المُنادي

يا بلادي يا بلادي يا بلادي

كما يسرد الكتاب باللغة العربية، أثر مواقف عايشها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبر عنها في قصائد نذكر منها: قصيدة "عيدْ وطَنْ" و "الصقور المخلصين" و "بداية الخمسين" وقصيدة "تحيا يا وطن"، وغيرها الكثير من القصائد التي تحمل معاني حب الوطن عند شاعر وقائد مرهف لا يبخل بكلماته على أبناء شعب الإمارات في كل مناسبة من مناسبات واحتفالات الدولة.

ترسيخ الهوية الوطنية

وفي هذه المناسبة، قالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "يعرض الكتاب الجديد الذي أصدره المكتب الإعلامي بمناسبة اليوم الوطني الــ 53، محطات شعرية مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتاريخ دولة الإمارات، ويقدم بلغة سهلة وأسلوب سلِس مجموعة من القصائد الوطنية المرتبطة بإنجازات تاريخية كبيرة تحققت بفضل رؤية قائد استثنائي، لا يدخر جهداً في سبيل رِفعة وطنه وسعادة شعبه، ليكون الكتاب بذلك نافذة يطل منها القارئ على قِيَم ومعاني الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن وأهله.

وأضافت سعادتها: "إلى أن فكرة الكتاب وتصميمه جاءت ضمن مبادرات "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتتزامن مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ 53، وهو يعكس مكانة سموه كقائد صاحب مواقف وطنية رسخت مشاعر الانتماء لدى الاجيال.. وإنجازات عالمية وصلت صداها للعالم أجمع".

وتابعت سعادتها، تتنوع قصائد الكتاب لتشمل طيفاً من المشاعر الوطنية ذات البعد الإنساني والاجتماعي، التي تفيض بالأمنيات العذبة وتهنئة القيادة الرشيدة والوطن، ومنها قصيدة "عيد وطن" المليئة بمشاعر العزّ والجمال والرونق في كلّ أبياتها.. حيث تضعنا قصائد سموه بصورة الوطن الأغلى الذي نحب، وهو يتغنى بعامٍ جديدٍ من عمر هذا الوطن العزيز، باتحاده الذي أصبح نموذجاً من نماذج القوّة والمنعة والتكامل والتقدّم والازدهار.