«طرق دبي» تتفاهم مع «أوبر تكنولوجيز» و«وي رايد» لبدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة

وقعّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة أوبر تكنولوجيز، أكبر منصة تقنية للتنقل والتوصيل في العالم، وشركة WeRide «وي رايد»، المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية، يتم بموجبها بدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة، التي ستدخل حيّز التنفيذ التجاري، عبر منصة أوبر في دبي، في وقت لاحق من هذا العام، مع وجود مشغِّل أمان في المرحلة الأولية، تمهيداً لإطلاق خدمة تجارية بالكامل بدون سائق في عام 2026.

وتجري حالياً التحضيرات الميدانية لتشغيل التجارب القادمة، بقيادة أوبر، وبدعم وتوجيه من هيئة الطرق والمواصلات.

وشهد معالي مطر الطاير المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومادو كانان الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة أوبر، وريان زان المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة (وي رايد)، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة و(أوبر)، التي وقعها عن الهيئة أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة أوبرفرانس هيمسترا المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعن شركة «وي رايد»، إريك دونج مدير أسواق رأس المال وتطوير الشركات، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والشركتين.

منصة عالمية

وأعرب مطر الطاير عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مع شركتَي أوبر تكنولوجي ووي رايد، مثمناً اختيار الطرفَين مدينة دبي لتكون المنصة العالمية لتوسيع عمليات المركبات ذاتية القيادة.

وقال: «يُجسّد تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي والمستدام، وتحقيق رؤية القيادة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في ترسيخ موقع الإمارة في تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة».

ريادة دبي العالمية

وأضاف: «تُعد المركبات ذاتية القيادة خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة وأماناً في مجال النقل، وتسعى هيئة الطرق والمواصلات، من خلال التوسُّع في شراكاتها العالمية لتشغيل أنماط مختلفة من هذه المركبات، والتاكسي الجوي، ووسائل النقل البحرية ومركبات أجرة ذاتية القيادة، لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وجعلها وجهة مفضلة للاستثمار في مجالات التنقل الذكي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية، بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير».

وأوضح الطاير أن التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والشركات العالمية تُسرع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة، فيما تعمل الحكومات ممثّلة في الهيئات المعنيّة، بترخيص تشغيل المركبات ذاتية القيادة، على تطوير البنية التحتية، التي تحتاج إليها المركبات ذاتية القيادة، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لتشغيلها.

تعاون استراتيجي

وقال فرانس هيمسترا: «نعمل في أوبر على بناء مستقبل التنقل التقني، الذي سيكون كهربائياً وتشاركياً وذاتي القيادة. ويسعدنا توقيع شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتوسيع عمليات المركبات ذاتية القيادة التابعة لنا في دولة الإمارات، من خلال توفيرها ضمن دبي عام 2025، بالتعاون مع شركة «وي رايد» كأول شريك تقني».

وأضاف: «يعزز هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بتسهيل الوصول إلى المركبات الكهربائية حول العالم، ونتطلّع إلى إتاحة هذه التجربة لآلاف الركاب في دبي خلال وقت لاحق من العام الحالي».

وقالت جنيفر لي الرئيس المالي، رئيس العمليات الدولية في «وي رايد»: «نعمل على تسريع توسّعنا العالمي، مع التركيز على الشرق الأوسط، بوصفه أولوية استراتيجية. وخلال الشهر الماضي، وسّعنا شراكتنا مع أوبر لطرح مركبات الأجرة الآلية (روبو تاكسي) في 15 مدينة إضافية، خلال السنوات الخمس القادمة، مع إدراج مدن من الشرق الأوسط ضمن الخيارات المطروحة.

ويسعدنا توقيع شراكتنا مع أوبر وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتوفير المركبات ذاتية القيادة في دبي. وتتماشى عملياتنا تماماً مع الرؤية الطموحة لحكومة دبي في تحويل 25 % من جميع رحلات التنقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ونفخر بدعم هذا الهدف من خلال الاستفادة من تقنياتنا المتطورة وخبرتنا العالمية».