15 مليون درهم من فاعل خير دعماً لحملة «حد الحياة»

ساهم فاعل خير بمبلغ 15 مليون درهم في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي هذه المساهمة استمراراً لتسابق أفراد مجتمع الإمارات على العطاء وفعل الخير في الشهر الفضيل، بما يترجم التفاعل الشامل من الأفراد والمؤسسات والشركات، مع الحملة الرمضانية الجديدة، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتركز حملة حد الحياة لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

أعلن مايكل لحياني المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بروبرتي فايندر، عن مساهمتهما بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة حد الحياة. وجاء الإعلان عن مساهمة مايكل لحياني ومجموعة بروبرتي فايندر في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بفندق أرماني دبي في برج خليفة مؤخراً، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال مايكل لحياني: حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، مبادرة كريمة تجسد معاني التضامن الإنساني، والتكافل المجتمعي، وتنبع مشاركتنا في الحملة من مسؤوليتنا المجتمعية ورغبتنا في تقديم الدعم للبرامج والمشاريع الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لحماية الفئات الأقل حظاً حول العالم، وخاصة الأطفال الذين يعانون الجوع وسوء التغذية الحاد.

ونوه مايكل لحياني إلى أهمية هذه الحملة الرمضانية، ودورها الحيوي في حشد الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة بارتفاع أعداد الأطفال الذين طالهم الجوع في السنوات الأخيرة، أو الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم.